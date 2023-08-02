國泰航空行政總裁林紹波指，供應鏈和人力短缺問題阻礙本港航空恢復速度，包括限制航線選擇，但他強調該情况僅屬短暫。對於機票價格高企，他表示價格高企基於供不應求，國泰正努力增加供應量，並目標是今年底前恢復客運力至疫情前七成水平，明年則完全復蘇。Willie Walsh補充，據早前協會分析，票價升幅與通脹相若，指飛機燃油成本升幅曾遠高於油價，預計今年航空業僅錄得1.2%正盈利。

至於機管局將本港物流服務延至廣東東莞地區，機場管理局行政總裁林天福表示，本港應善用類近地區資源，為企業降低運輸成本。

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