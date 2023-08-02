國際航空運輸協會（IATA）理事長Wilie Walsh出席國際航空論壇時表示，全球航空業均面對供應鏈和人力短缺問題，以致飛機零部件運送和新飛機交付延遲，認為該情况仍會維持幾年。對於全球零碳排放趨勢，Willie Walsh認為航空公司於2050年達成零碳排放目標過程中，更換可持續燃料每單位成本貴2.5倍，是航空公司面對的挑戰，故需要政府加大支持才可降低新能源價格。
國泰航空行政總裁林紹波指，供應鏈和人力短缺問題阻礙本港航空恢復速度，包括限制航線選擇，但他強調該情况僅屬短暫。對於機票價格高企，他表示價格高企基於供不應求，國泰正努力增加供應量，並目標是今年底前恢復客運力至疫情前七成水平，明年則完全復蘇。Willie Walsh補充，據早前協會分析，票價升幅與通脹相若，指飛機燃油成本升幅曾遠高於油價，預計今年航空業僅錄得1.2%正盈利。
至於機管局將本港物流服務延至廣東東莞地區，機場管理局行政總裁林天福表示，本港應善用類近地區資源，為企業降低運輸成本。
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