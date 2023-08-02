moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

航空業恢復受制於供應鏈問題 IATA：看不到有快捷方法去解決

國際航空運輸協會（IATA）理事長Wilie Walsh出席國際航空論壇時表示，全球航空業均面對供應鏈和人力短缺問題，以致飛機零部件運送和新飛機交付延遲，認為該情况仍會維持幾年。對於全球零碳排放趨勢，Willie Walsh認為航空公司於2050年達成零碳排放目標過程中，更換可持續燃料每單位成本貴2.5倍，是航空公司面對的挑戰，故需要政府加大支持才可降低新能源價格。

國泰航空行政總裁林紹波指，供應鏈和人力短缺問題阻礙本港航空恢復速度，包括限制航線選擇，但他強調該情况僅屬短暫。對於機票價格高企，他表示價格高企基於供不應求，國泰正努力增加供應量，並目標是今年底前恢復客運力至疫情前七成水平，明年則完全復蘇。Willie Walsh補充，據早前協會分析，票價升幅與通脹相若，指飛機燃油成本升幅曾遠高於油價，預計今年航空業僅錄得1.2%正盈利。

至於機管局將本港物流服務延至廣東東莞地區，機場管理局行政總裁林天福表示，本港應善用類近地區資源，為企業降低運輸成本。

 

其他報道

印花稅上調兩年港股成交大減 庫房收入因加得減 學者：應檢討印花稅政策

比亞迪據報面臨印度稅務調查

領展王國龍：餐飲類收入已回復疫情前的九成

惠譽下調美國評級波及全球 恒指半日跌397點 下試100天線 南北水齊流出

洪灝不贊同「救股市救樓市」：內房黃金時期已過 勿期待再有高歌猛進的發展

網信辦：擬將防沉迷模式 擴大至移動智能終端和應用商店

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升6日 港元貶值 港美息差收窄

李小加創辦︱滴灌通完成C輪融資4.58億美元

貝萊德和MSCI明晟因投資中企 遭美眾議院調查

內地新增專項債發行 據報9月底前完成

機管局：本港機場客運量現已回復至疫情前六成

Caterpillar：內地需求放緩比預期更嚴重

微信據報內測微信「小綠書」 與小紅書異曲同工

吉利汽車7月總銷量增13%

特斯拉印度工廠據報計劃引入中國供應鏈企業

恒指低開108點 科指跌0.6% 碧服升11%

港股ADR跌177點 夜期低水119點 長建、電能、百威等業績

惠譽將美國評級從「AAA」下調至「AA+」 料財政惡化

道指升71點 創年半高 惠譽下調美國評級 美債息上升

北水增持南方恆生科技 減持國美

 