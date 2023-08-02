恒指今早低開108點，高位跌30點，低位跌535點，高低波幅506點。金融、通訊服務、非必需消費品、能源股推低大市。上升股份比例為18.88%，下跌為42.88%，無升跌為38.23%。

恒指收市跌493點或2.47%，報19517點，大市成交金額1133億元，較上日減少16.15%，是7月26日874.92億元成交後最少；國指跌185點或2.7%，報6669點。恒生科技指數收報4388點，跌3.29%。

藍籌股成交金額516.58億元，佔大市成交45.59%；科指成份股成交金額301.95億元，佔大市成交26.65%；國指成份股成交金額430.57億元，佔大市成交38%。

24隻雙櫃台股，總成交1.34億元人民幣，相當於約1.45億港元，佔大市成交的0.13%。

窩輪及牛熊證成交金額增加7.62%，至126.57億元，佔大市成交11.16%。牛熊證成交金額50.15億元，增加14.21%；窩輪成交金額76.42億元，增加3.69%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。創科實業（0669）、碧桂園服務（6098）、信義玻璃（0868）貢獻恒指較多。

藍籌4隻升，75隻下跌，1隻無升跌。碧桂園服務（6098）升17.98%，收報9.91元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌6.82%，收報11.48元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是瑞聲（2018）收報17.3元，跌0.23%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報70.6元，跌14.63%。

恒指下試10天線(19463.41點)，跌穿100天線(19552.26點)。科指下試10天線(4294.42點)。

北水南下合計淨流入4.02億元，較上日減少95.75%，連續第2日流入，累計流入98.82億元。南水北上合計淨流出50.19億元人民幣，終止連續6日流入，流出金額是7月24日後最多，當日達51.42億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.68%，是7月24日後最大跌幅。低見19475.15點，是7月28日19381.9點後最低。收市報19517.38點，是7月26日後收市新低，當日報19365.14點。連跌2日，累計跌561.56點，對上一次連跌2日是7月19日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月7日。

科指曾跌最多3.79%，是4月25日後最大跌幅，當日跌幅為4.44%。低見4366.14點，是7月28日4272.16點後最低。收市報4388.77點，是7月27日後收市新低，當日報4341.19點。連跌2日，累計跌161.18點，對上一次連跌2日是7月18日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月7日。

國指曾跌最多3%，是7月6日後最大跌幅，當日跌幅為3.8%。低見6648.58點，是7月28日6590.28點後最低。收市報6669.37點，是7月26日後收市新低，當日報6549.19點。連跌2日，累計跌229.94點，對上一次連跌2日是7月19日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月7日。

午後消息股表現

大眾旗下傳「買斷」零跑（9863）某一代平台技術。創上市新高，見48.5元，收報46.5元，升1.09%。

比亞迪（1211）據報面臨印度稅務調查。收報269元，跌2.11%。

領展（0893）王國龍：餐飲類收入已回復疫情前的九成。收報0.074元，升1.37%。

今早及隔晚消息股表現

網信辦：擬將防沉迷模式 擴大至移動智能終端和應用商店。騰訊（0700）收報343.4元，跌2.99%。快手（1024）收報65.6元，跌3.53%。嗶哩嗶哩（9626）收報134.5元，跌6.98%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百威（1876）收報18.24元，跌2.36%。長建（1038）收報40.25元，跌2.78%。電能實業（0006）收報40.35元，跌2.3%。法拉帝（9638）收報27元，升0.75%。百濟神州（6160）收報122.6元，跌4.29%。香港電訊－ＳＳ（6823）收報9.05元，跌1.09%。利福中國（2136）收報1.08元，升1.89%。

碧桂園服務（6098）擬回購最多一成股份。收報9.91元，升17.98%。

比亞迪（1211）7月新能源車銷量逾26萬輛，年增逾六成。收報269元，跌2.11%。

廖創興企業（0194）發盈警料上半年轉蝕2.1億至2.3億。收報6元，跌2.76%。

招商局港口（0144）發盈警，料上半年盈利倒退最少三成。收報10.1元，跌5.78%。

蔚來（9866）7月交付逾2萬輛，按年增逾倍。收報107.5元，跌8.2%。

小鵬汽車（9868）7月交付量按月增近三成，惟按年跌4.5%。收報70.6元，跌14.63%。

盈大地產（0432）上半年虧損收窄至2.2億，收入達4.52億。收報0.35元，跌2.78%。

長江生命（0775）受加息影響財務成本，中期盈利按年跌43%至3700萬不派息。收報0.76元，跌3.8%。

太平洋酒吧（8432）料首季轉賺至少50萬元。收報0.088元，升3.53%。

雅居樂（3383）將2300萬股雅生活（3319）股份質押。雅居樂收報1.12元，跌0.88%。

雅生活（3319）收報5.37元，升2.68%。

吉利汽車（0175）旗下極氪7月份銷售按年升逾倍至1.2萬輛。收報10.82元，跌1.46%。

周生生（0116）發盈喜，半年多賺70至80%。收報10.06元，升9.83%。

盛諾集團（1418）發盈喜，料上半年轉賺最少2000萬。收報0.106元，升35.9%。

港燈（2638）上半年盈利按年增近一成達9.82億，每單位分派維持0.1594元。收報4.88元，升1.24%。

理想汽車（2015）上月交付新車突破3萬，增逾2倍。收報168.3元，跌0.94%。

惠譽：料金沙中國（1928）後年恢復派息，維持金沙一系長期發行人BB+評級。收報29.15元，跌1.69%。

恒生（0011）：高息累商業客戶借貸需求，料定存息率不會再有激烈競爭。收報110.9元，跌4.15%。

匯控（0005）次季錄3億美元內房撥備，祈耀年：仍在滿意水平。收報64.2元，跌3.17%。

破頂股表現

破頂股包括，零跑（9863）創上市新高，見48.5元，收報46.5元，升1.09%；飛思達科技（1782）創上市新高，見12.86元，收報12元，跌5.51%；達力普控股（1921）創上市新高，見4.03元，收報3.85元，跌3.75%；MBV INTL（1957）創上市新高，見2.11元，收報1.85元，升2.78%；力盟科技（2405）創上市新高，見5.5元，收報5.09元，跌3.78%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見11.98元，收報11.48元，跌1.88%；長城汽車（82333）創上市新高，見10.26元，收報9.79元，升1.35%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1038.7元，收報1038元，跌0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1079.75元，收報1079.15元，升0.01%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見510.55元，收報510.55元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見532.65元，收報532.65元，升0.12%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見101.7元，收報101.7元，升0.2%；藥師幫（9885）創上市新高，見55.5元，收報50.05元，跌6.36%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.51元，升2%；東亞銀行（0023）創52周高，見12.38元，收報12.02元，跌2.28%；進智公共交通（0077）創52周高，見0.81元，收報0.81元，無升跌；STYLAND HOLD（0211）創52周高，見0.265元，收報0.25元，跌3.85%；中國天化工（0362）創52周高，見0.72元，收報0.7元，升11.11%；通天酒業（0389）創52周高，見0.14元，收報0.14元，升2.94%；方正控股（0418）創52周高，見0.7元，收報0.68元，無升跌；彩星玩具（0869）創52周高，見0.87元，收報0.84元，升2.44%；寶沙發展（1069）創52周高，見1.7元，收報1.62元，升20%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園健康（3662）低見1.05元，收報1.06元，跌43.01%；世茂集團（0813）低見1.05元，收報1.07元，升0.94%；萬華媒體（0426）低見0.064元，收報0.064元，跌13.51%；閩港控股（0181）低見0.086元，收報0.104元，跌0.95%；裕承科金（0279）低見0.083元，收報0.086元，跌2.27%；萬嘉集團（0401）低見0.09元，收報0.093元，跌22.5%；安域亞洲（0645）低見0.102元，收報0.112元，跌5.88%；榮陽實業（2078）低見0.075元，收報0.082元，無升跌；雍禾醫療（2279）低見6.11元，收報6.19元，跌1.9%；國瑞健康（2329）低見0.071元，收報0.074元，無升跌。

67隻股份創52周低，其中十隻包括，金輝（0137）低見0.66元，收報0.69元，跌12.66%；中升（0881）低見25.2元，收報25.45元，跌5.04%；兗煤（1171）低見11.24元，收報11.32元，跌3.08%；渝太地產（0075）低見0.4元，收報0.4元，無升跌；大生地產（0089）低見3.3元，收報3.5元，跌0.85%；大同機械（0118）低見0.221元，收報0.226元，跌7.38%；金輝集團（0137）低見0.66元，收報0.69元，跌12.66%；力寶華潤（0156）低見0.64元，收報0.67元，升1.52%；麗新國際（0191）低見1.31元，收報1.31元，跌0.76%；德祥地產（0199）低見0.7元，收報0.81元，跌10%。

異動股

上升異動股，包括，中國天億福（8196）收報1.55元，升72.22%；雙樺控股（1241）收報0.079元，升46.3%；盛諾集團（1418）收報0.106元，升35.9%；中國環保能源（0986）收報0.063元，升31.25%；龍皇集團（8493）收報0.08元，升29.03%；順龍控股（0361）收報0.071元，升26.79%；RAFFLESINTERIOR（1376）收報0.24元，升26.32%；信懇智能（1967）平上市低位1.58元，收報1.94元，升22.78%；拉近網娛（8172）收報0.098元，升22.5%；金力集團（3919）收報0.095元，升21.79%；中國信息科技（8178）創52周高，見3.5元，收報3.48元，升21.68%。

下跌異動股，包括，納尼亞集團（8607）收報0.186元，跌52.31%；奧園健康（3662）創上市新低，見1.05元，收報1.06元，跌43.01%；安科系統（8353）創上市新低，見0.15元，收報0.158元，跌34.44%；中國新消費集團（8275）收報0.415元，跌34.13%；十方控股（1831）見52周低0.12元，收報0.13元，跌27.37%；易還財務投資（8079）創上市新低，見0.048元，收報0.053元，跌23.19%；萬嘉集團（0401）創上市新低，見0.09元，收報0.093元，跌22.5%；吉星新能源（3395）收報0.28元，跌22.22%；熒德控股（8535）見52周低0.059元，收報0.061元，跌20.78%；福晟國際（0627）收報0.5元，跌20.63%。

其他報道

中國投資大減68% 跌出美國第二大養老基金12大配置國家榜外

蘋果喬布斯之子Reed Jobs創辦風投公司 目標治療癌症

大眾旗下傳「買斷」零跑某一代平台技術

報價不合 美國再度推遲補充戰略石油儲備

軟銀旗下Arm爭取9月IPO獲得600億美元以上估值

為免爛尾 內地市政府據報監管發展商資金提取

印花稅上調兩年港股成交大減 庫房收入因加得減 學者：應檢討印花稅政策

比亞迪據報面臨印度稅務調查

領展王國龍：餐飲類收入已回復疫情前的九成

惠譽下調美國評級波及全球 恒指半日跌397點 下試100天線 南北水齊流出

洪灝不贊同「救股市救樓市」：內房黃金時期已過 勿期待再有高歌猛進的發展

網信辦：擬將防沉迷模式 擴大至移動智能終端和應用商店