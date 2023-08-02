58%亞太地區受訪者在未來兩年內以網購作為他們的首選方式，比例遠超美國、歐洲、中東和非洲，82%的亞太區消費者希望透過虛擬或擴增實境（AR）檢視產品，74%受訪者希望品牌提供參與虛擬世界的全新互動方式。

Adobe香港及台灣地區總監陳育明表示， 公司新發布的客戶體驗管理解決方案Adobe Experience Cloud中的生成式人工智能革新，由Adobe Sensei GenAI支援的新功能，包括擁有自然語言查詢和智慧型文字說明的Customer Journey Analytics、Marketo動態聊天互動功能等，協助企業提高生產力並實現個性化客戶體驗。陳續指，現時香港有多個大企業對產品有興趣，客戶涵蓋多個行業，包括金融服務、酒店、零售等。

上述報告訪問了1.3萬名消費者和4,250位營銷和客戶體驗專業人士，概述了革命性技術對消費者和企業的廣泛影響，指出網上生活、工作和消費的新領域。

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