旗下電能實業（0006）溢利按年增長3%，達10.66億元。位於澳洲的基建業務則面對Australian Gas Networks及Multinet Gas規管重設影響、United Energy於去年同期出售業務錄得一次性收益，以及澳元兌港元匯率疲弱拖累，溢利按年跌18%，只有8.26億元。歐洲大陸業務的溢利貢獻為4.24億元元，只微跌1%。

截至6月底止，長建持有120億元現金，負債淨額對總資本淨額比率為9%，具備充裕財務資源物色新增長機遇，以及應對未來挑戰。主席李澤鉅表示，集團在尋求擴展業務版圖之同時，並不會抱有志在必得的心態。

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