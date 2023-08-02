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長建上半年盈利跌4%至42.39億 中期息增1.4%至0.71元

長江基建（1038）公布今年6月底止中期業績，受到外幣兌港元表現走弱及財務成本上升影響，股東應佔溢利按年減少4%，仍達42.39億元。每股派中期息0.71元，按年增加1.43%。若以業務所在地貨幣計算，中期業績實際增長4%位於英國的基建業務方面，則受到UK Power Networks規管重設、英鎊兌港元匯率疲弱，及通脹高企導致財務費用上升等負面因素影響，溢利貢獻按年跌5%，只有15.92億元。

旗下電能實業（0006）溢利按年增長3%，達10.66億元。位於澳洲的基建業務則面對Australian Gas Networks及Multinet Gas規管重設影響、United Energy於去年同期出售業務錄得一次性收益，以及澳元兌港元匯率疲弱拖累，溢利按年跌18%，只有8.26億元。歐洲大陸業務的溢利貢獻為4.24億元元，只微跌1%。

截至6月底止，長建持有120億元現金，負債淨額對總資本淨額比率為9%，具備充裕財務資源物色新增長機遇，以及應對未來挑戰。主席李澤鉅表示，集團在尋求擴展業務版圖之同時，並不會抱有志在必得的心態。

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