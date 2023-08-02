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電能中期多賺逾3%至29.59億股中期息0.78元按年持平

電能實業（0006）公布2023年度中期業績，截至6月底止，股東應佔溢利按年增長3.06%.，達到29.59億元。每股派中期息為0.78元，按年持平。集團手持現金及銀行存款仍有39.07億元，按年減少33.71%。其繼續處於淨持現金狀態，期內有6.38億元，按年減少75.99%。

電能指，儘管全球市場利率上升，而且外幣兌港元疲軟，集團仍然取得良好業績，核心業務表現強勁。期內旗下英國營運公司提供13.98億元溢利貢獻，按年減少2.44%。當地業務提供貢獻減少，主要受到UK Power Networks規管重設、融資成本上升及不利匯率等因素影響。旗下港燈電力（2638）提供3.28億元溢利貢獻，按年增長10.06%，該集團期內在港發電量按年增長3%。澳洲業務則受到配氣網絡的規管重設以及不利的匯率走勢影響，只對電能提5.58億元溢利，按年減少16.84%。在加拿大方面，受惠電價上升，Canadian Power的盈利較2022年增長。

集團主席霍建寧表示，在英國及澳洲兩個主要市場的營運公司受到規管重設影響，他們在未來數月將專注為相關業務訂立適當的優化策略，以推動持續穩步發展。同時，其將繼續在世界各地尋求符合集團既定準則的適當投資機遇，並將秉持長遠策略，於業務性質穩定及規管完善的多元能源市場，物色優質項目。

 

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