moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

香港電訊半年多賺2.2% 每單位中期分派32.05仙

香港電訊（6823）公布截至6月底中期業績，EBITDA總計增加3%至60.09億元，經調整資金流增2.2%至24.29億元，股份合訂單位持有人應佔溢利增加2.2%至19.52億元；每個股份合訂單位基本盈利為25.77分，每個股份合訂單位的中期分派為32.05分。

期內總收益（未計流動通訊產品銷售）增加3%至152.47億元，主要反映為企業及政府客戶交付數碼轉型項目，市場對集團的光纖服務的需求持續，漫遊收益逐步復蘇及採用5G服務勢頭增加，但流動通訊產品銷售較為疲軟，總收益增長2%至164億元。

流動通訊業務方面，漫遊收益增加166%，漫遊用戶數目及個人出境漫遊收益在6月雙雙超越疫情前水平，總收益已回復至疫情前的八成。截至7 月，集團5G客戶達到127萬，佔後付客戶總數的38%。

至於收費電視服務收益則輕微增加至12.05億元（去年同期為12.03億元），其中Now TV用戶數目上升4%至142.8萬戶。

企業服務方面，期內本地數據收益增10%，反映香港和中國內地（包括大灣區）的不同行業對集團結合5G應用與智慧城市方案的綜合固網及流動通訊方案的需求加速增長。集團的新項目合約總價值達17 億元，按年9%，有信心新合約的增長趨勢會持續。於中國內地，隨著經濟活動恢復，本地數據業務錄得大幅增長，收益按年增長21%。

至於網上平台 The Club會員數目按年增長4%至超過 378 萬人，期內於 The Club 平台的消閒體驗消費較去年同期上升8%。

其他報道

長建上半年盈利跌4%至42.39億 中期息增1.4%至0.71元

匯控明起回購至10月26日

全日沽空金額181億 比率降至15% 南方恒生科技沽空最多

Adobe：逾9成受訪者預期生成式AI有助提高工作品質和數量

恒指收市跌493點 跌穿100天線 科指見3個月最大跌幅 北水續流入

馬斯克：「X」有機會成為美國人日常用語一部分

中國投資大減68% 跌出美國第二大養老基金12大配置國家榜外

蘋果喬布斯之子Reed Jobs創辦風投公司 目標治療癌症

大眾旗下傳「買斷」零跑某一代平台技術

報價不合 美國再度推遲補充戰略石油儲備

軟銀旗下Arm爭取9月IPO獲得600億美元以上估值

為免爛尾 內地市政府據報監管發展商資金提取

印花稅上調兩年港股成交大減 庫房收入因加得減 學者：應檢討印花稅政策

半日沽空金額78億元 比率13% 南方恒生科技沽空金額最多

比亞迪據報面臨印度稅務調查

領展王國龍：餐飲類收入已回復疫情前的九成

惠譽下調美國評級波及全球 恒指半日跌397點 下試100天線 南北水齊流出

洪灝不贊同「救股市救樓市」：內房黃金時期已過 勿期待再有高歌猛進的發展

網信辦：擬將防沉迷模式 擴大至移動智能終端和應用商店