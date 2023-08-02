香港電訊（6823）公布截至6月底中期業績，EBITDA總計增加3%至60.09億元，經調整資金流增2.2%至24.29億元，股份合訂單位持有人應佔溢利增加2.2%至19.52億元；每個股份合訂單位基本盈利為25.77分，每個股份合訂單位的中期分派為32.05分。
期內總收益（未計流動通訊產品銷售）增加3%至152.47億元，主要反映為企業及政府客戶交付數碼轉型項目，市場對集團的光纖服務的需求持續，漫遊收益逐步復蘇及採用5G服務勢頭增加，但流動通訊產品銷售較為疲軟，總收益增長2%至164億元。
流動通訊業務方面，漫遊收益增加166%，漫遊用戶數目及個人出境漫遊收益在6月雙雙超越疫情前水平，總收益已回復至疫情前的八成。截至7 月，集團5G客戶達到127萬，佔後付客戶總數的38%。
至於收費電視服務收益則輕微增加至12.05億元（去年同期為12.03億元），其中Now TV用戶數目上升4%至142.8萬戶。
企業服務方面，期內本地數據收益增10%，反映香港和中國內地（包括大灣區）的不同行業對集團結合5G應用與智慧城市方案的綜合固網及流動通訊方案的需求加速增長。集團的新項目合約總價值達17 億元，按年9%，有信心新合約的增長趨勢會持續。於中國內地，隨著經濟活動恢復，本地數據業務錄得大幅增長，收益按年增長21%。
至於網上平台 The Club會員數目按年增長4%至超過 378 萬人，期內於 The Club 平台的消閒體驗消費較去年同期上升8%。
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