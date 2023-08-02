新濠博亞（美：MLCO）公布第三季度業績，淨虧損為2340萬美元，較之前的首季度虧損8130萬美元大減。集團主席何猷龍在分析員會議上表示，已見澳門的中場受注逐月上升，高端中場的轉碼情況亦超過疫情前即2019年第二季度水平。勞工短缺問題既已解決，該集團位於新濠影匯內的W澳門酒店，計劃於9月份開業，新增560間客房，配合持續增長的消費群。