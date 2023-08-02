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何猷龍：澳門勞工短缺問題已解決  影匯W澳門酒店將新增560客房

新濠博亞（美：MLCO）公布第三季度業績，淨虧損為2340萬美元，較之前的首季度虧損8130萬美元大減。集團主席何猷龍在分析員會議上表示，已見澳門的中場受注逐月上升，高端中場的轉碼情況亦超過疫情前即2019年第二季度水平。勞工短缺問題既已解決，該集團位於新濠影匯內的W澳門酒店，計劃於9月份開業，新增560間客房，配合持續增長的消費群。

何猷龍亦指，位於塞浦路斯的City of Dreams Mediterranean已經在6月份成功試業，並對該項目的前景感興奮，亦正在提升該項目的營運，項目已經於7月份正式投入營運。新濠博亞的母公司新濠國際（0200）今日收市報8.04元，跌3.13%。

 

 

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