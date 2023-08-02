信達國際（0111）料上半年度業績轉虧為盈，預期截至今年6月30日止六個月，集團將會錄得綜合淨利潤約20萬元，去年同期綜合虧損3947萬元。轉虧為盈主要是由於分攤聯營公司業績因投資表現改善，嚴謹的成本控制令整體營運開支減少，公司出售及贖回若干債券及票據，以及公司持有之基金及債券投資的公允價值上升。
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