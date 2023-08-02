華置（0127）發盈警，料2023年上半年溢利顯著減少介乎78%至88%，2022年上半年綜合溢利淨額為8.71億元，意味上半年華置溢利大跌至介乎1.04至1.92億元水平﹔華置又預期，上半年收入按年顯著減少72%至82%，2022年上半年收入則為11.81億元，即上半年收入降至介乎2.13至3.31億元。
集團指，收入及溢利減少是由於來自集團持有10%的觀塘「凱匯」股息收入僅3600萬元，2022年中期為9.5億元。
此外，由於利率飆升導致財務費用增加，上半年財務費用由約5500萬元增加接近一倍至 1.09億元﹔上半年集團出售若干通過損益以反映公平值之證券投資及財資產品，當中主要包含於香港或其他地區上市之股本證券、債券及結構性產品，預計該出售帶來已變現收益約5800萬元，2022年中期則為2500萬元及公平值變動之未變現虧損約5600萬元，2022年中期為2.13億元，將於上半年在損益中確認。
然而，集團錄得利息／股息收入減少，當中包括通過損益以反映公平值之證券投資及財資產品之利息／股息收入約800萬元，2022年中期為1700萬元。
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此外，投資物業之公平值變動之收益增加，集團就投資物業於中期進行重估，較2022年底公平值相比，於上半年將錄得之公平值變動收益約1.91億元。公平值變動收益主要來自一項位於英國之重建物業之公平值增加所致。