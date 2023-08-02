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恒大物業明早復牌    就質押134億人幣應收款全額撥備

繼恒大汽車（0708）之後，該系另一上市公司恒大物業（6666）亦宣告，已經符合復牌指引，將於明早9時復牌。該集團指，就定期存款134億元（人民幣、下同）被質押及執行，以及出現淨流動負債和淨負債的情況跟進，外聘核數師上會柏誠與管理層評估後，暫未與母公司中國恒大達成償還方案，因此對有關應收款全額撥備。除此之外，其未有發現其他潛在的未經恰當授權或記錄的交易。同時，在確保該集團有足夠業務及資產，及採取相應內控措施，因此符合復牌條件。

恒大物業停牌已近一年半，停牌前收報2.3港元，市值尚餘248.65億港元。該集團在復牌公告內指，已委任獨立內控顧問審視內控及風險管理系統，上會柏誠亦同時已覆核的12個月現金流量預測，董事會確保將有足夠的營運資金來履行到期財務義務，上會栢誠基於持續經營基礎上，沒有出具保留意見。

該集團又指，補充獨立調查顯示，在上市集資所得款項被用作質押擔保用途方面，其當時並未設立所得款專戶，因此將所得款與集團自有資金混同，共同用於日常運營，導致未能及時發現相關資金被用於質押擔保安排。其據此立即開展內部監控檢討，推行內控顧問所建議之所有整改措施。涉及質押擔保事件的所有董事已經全部離職，因此不存在監管疑慮。其改委任兩名之前未在恒大集團擔任管理職務的執行董事，優化治理及管理架構。同時，董事及高級管理層出席定期培訓外，總部及各分、子公司管理人員以及全部財務人員，亦已參與綜合培訓課程。其亦正在積極、努力採取各種措施追討損失，包括與恒大集團商討償還該質押所涉及款項的方案、論證訴訟等其他法律措施。