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惠譽下調美國評級 道指跌348點 納指創8個月最大跌幅

美國私營部門7月份新增就業超預期，加上惠譽下調美國評級後，財政部宣布兩年半來首次提高長債發行規模。美債息短跌長升，美10年債創9個月高，美債息倒掛收窄，美2年期10年期債息見兩個月最窄，美股向下，納指創8個月最大跌幅。

道瓊斯工業平均指數收跌348點，跌幅0.98%，報35282點。標普500指數收跌63點，跌幅1.39%，報4513點。納斯達克綜合指數收跌310點，或2.18%，報13973點。

微軟跌2.63%，報327.5美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累58點，而Walgreens Boots Alliance升3.72%，報30.67元，貢獻道指7點。

科技股方面，蘋果收市報192.58元，跌1.54%，谷歌母公司Alphabet收市報128.38元，跌2.4%，亞馬遜收市報128.21元，跌2.64%，Facebook收市報314.31元，跌2.6%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.36%，報460點。德國DAX指數收跌1.36%，報16020點；法國CAC 40指數跌1.26%，報7312點；英國富時100指數收跌1.37%，報7561點。

納斯達克中國金龍指數收跌4.22%，報7377點。

美國2年期債息曾跌最多1.1%，低見4.8476厘，是7月31日4.8412厘後最低。收報4.8767厘，是7月31日後收市新低，當日報4.8766厘。

美國10年期債息曾升最多2.46%，是7月27日後最大升幅。高見4.1221厘，是2022年11月9日4.172厘後最高。收市報4.0775厘，是2022年11月9日後收市新高，當日報4.0923厘。連升3日，累升0.1268厘，對上一次連升3日是7月5日

美2年期10年期債息倒掛，曾收窄至79.732基點，是6月9日78.974基點後最窄。收市報80.547基點，是6月8日後收市最窄。連續7日收窄，累計24.543基點，對上一次連續7日是2021年2月5日。

美3個月10年期債息倒掛，曾收窄至130.833基點，是7月10日129.222基點後最窄。收市報136.645基點，是7月7日後收市新高，當日報133.169基點。連續3日收窄，累計12.289基點，對上一次連續3日是7月7日。

道指曾跌最多1.14%，是7月6日後最大跌幅，當日跌幅為1.51%。低見35226.26點，是7月27日35216.58點後最低。收市報35282.52點，是7月21日後收市新低，當日報35227.69點。

標指曾跌最多1.55%，是5月2日後最大跌幅，當日跌幅為1.88%。低見4505.75點，是7月17日4504.9點後最低。收市報4513.39點，是7月14日後收市新低，當日報4505.42點。連跌2日，累計跌75.57點，對上一次連跌2日是7月27日。

納指曾跌最多2.58%，是2022年12月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.7%。低見13914.81點，是7月12日13842.13點後最低。今日收市報13973.45點，是7月12日後收市新低，當日報13918.96點。連跌2日，累計跌372.57點，對上一次連跌2日是7月27日。

 

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