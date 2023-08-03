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港股ADR跌217點 夜期低水114點 長和、長實、電盈、鐵塔等業績

美股向下，港股ADR跌217點或1.13%，報19299點，即月恒指夜期跌124點，報19403點，夜期低水114點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.43%，折合報338.48元；阿里巴巴（9988）跌2.55%，折合報92.72元；美團（3690）跌1.84%，折合報138.11元；匯控（0005）跌1.17%，折合報63.45元；建行（0939）跌0.45%，折合報4.33元。

道期現升0.081%；標期現升0.04%；納期現跌0%。日本東證指數現跌0.99%；韓國KOSPI指數現升0.13%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.77%。

VIX指數隔晚升15.5%或2.16點，報16.09點。

紐油現升0.16%或0.13美元，報79.62美元；布油現跌2.01%或1.7美元，報83.2美元；金價現升0.06%或1.33美元，報1935.78美元；LME 銅期貨隔晚跌1.4%或121.5美元，報8509.5美元。美國10年期債息現升0.44%或0.0182厘，報4.0957厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，長和（0001）、長實集團（1113）、中國鐵塔（0788）、大酒店（0045）、電訊盈科（0008）、海港企業（0051）、自然美（0157）等業績。

恒大物業（6666）復牌，就質押134億人幣應收款全額撥備。

亞信科技（1675）中期純利增兩成，不派中期息。

香港電訊（6823）半年多賺2.2%，每單位中期分派32.05仙。預計下半年來港旅客增加，漫遊收益增長或持續至明年。

Bossini母企非凡領越（0933）料上半年轉賺最少8000萬元。

華置（0127）盈警料半年純利大跌78%至88%。

利福中國（2136）上半年多賺3.6倍，不派息。

堡獅龍（0592）料上半年淨虧損按年收窄40至50%。

信達國際（0111）料上半年虧轉盈，綜合淨利潤約20萬元。

David Webb首度申報增持雅視光學（1120）至超過10%。

永安國際（0289）發盈喜，上半年料轉虧為盈，潤逾2.7億元。

電能（0006）中期多賺逾3%至29.59億股中期息0.78元按年持平。

長建（1038）上半年盈利跌4%至42.39億，中期息增1.4%至0.71元。

匯控（0005）今起回購至10月26日。

 

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