恒指今早低開113點或0.59%，報19404點，大市成交金額15億元；國指今早低開15點或0.23%，報6654點。恒生科技指數開市報4383點，跌0.13%。金融、非必需消費品、通訊服務、地產股推低大市。上升股份比例為3.65%，下跌為7.76%，無升跌為88.57%。