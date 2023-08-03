恒指今早低開113點或0.59%，報19404點，大市成交金額15億元；國指今早低開15點或0.23%，報6654點。恒生科技指數開市報4383點，跌0.13%。金融、非必需消費品、通訊服務、地產股推低大市。上升股份比例為3.65%，下跌為7.76%，無升跌為88.57%。
匯控（0005）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。建行（0939）、工行（1398）、中國銀行（3988）貢獻恒指較多。
藍籌13隻升，42隻下跌，25隻無升跌。聯想（0992）升2.09%，報8.8元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌5.48%，報17.24元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，19隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報113.2元，升5.3%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報11.64元，跌3.16%。
恒指跌穿10天線(19511.02點)、100天線(19540.95點)。科指下試10天線(4326.34點)。
百威亞太（1876）中期少賺8% 不派息 內地銷量增9%收報17.24元，跌5.48%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，長和（0001）收報47元，升0.11%。長實集團（1113）收報42.8元，跌2.06%。中國鐵塔（0788）收報0.88元，無升跌。大酒店（0045）收報6.9元，無升跌。電訊盈科（0008）收報3.97元，無升跌。海港企業（0051）收報7.25元，無升跌。自然美（0157）收報0.52元，無升跌。
恒大物業（6666）復牌，就質押134億人幣應收款全額撥備。創上市新低，見1.46元，收報1.46元，跌36.52%。
亞信科技（1675）中期純利增兩成，不派中期息。收報10.88元，無升跌。
香港電訊（6823）半年多賺2.2%，每單位中期分派32.05仙。預計下半年來港旅客增加，漫遊收益增長或持續至明年。收報9.08元，升0.33%。
Bossini母企非凡領越（0933）料上半年轉賺最少8000萬元。收報1.48元，無升跌。
華置（0127）盈警料半年純利大跌78%至88%。收報2.23元，無升跌。
利福中國（2136）上半年多賺3.6倍，不派息。收報1.08元，無升跌。
堡獅龍（0592）料上半年淨虧損按年收窄40至50%。收報0.275元，無升跌。
信達國際（0111）料上半年虧轉盈，綜合淨利潤約20萬元。收報0.315元，無升跌。
David Webb首度申報增持雅視光學（1120）至超過10%。收報0.81元，無升跌。
永安國際（0289）發盈喜，上半年料轉虧為盈，潤逾2.7億元。收報12.6元，無升跌。
電能（0006）中期多賺逾3%至29.59億股中期息0.78元按年持平。收報40.35元，無升跌。
長建（1038）上半年盈利跌4%至42.39億，中期息增1.4%至0.71元。收報40.25元，無升跌。
匯控（0005）今起回購至10月26日。收報63.35元，跌1.32%。
2隻股份創上市新低，包括奧園健康（3662）低見1.01元，開市報1.01元，跌4.72%；恒大物業（6666）低見1.46元，開市報1.46元，跌36.52%。
異動股
上升異動股，包括，天瑞汽車內飾（6162）開市報0.17元，升8.97%；透雲生物（1332）開市報0.62元，升8.77%；易還財務投資（8079）開市報0.056元，升5.66%；蔚來（9866）開市報113.2元，升5.3%；亞洲雜貨（8413）開市報0.136元，升4.62%；象興國際（1732）開市報0.35元，升4.48%；天立教育（1773）開市報2.85元，升4.01%；順誠（0531）開市報0.26元，升4%。
下跌異動股，包括，恒大物業（6666）創上市新低，見1.46元，開市報1.46元，跌36.52%；中星集團控股（0055）開市報0.265元，跌8.62%；特海國際（9658）開市報13.98元，跌6.43%；永嘉集團（3322）開市報0.182元，跌5.7%；百威（1876）開市報17.24元，跌5.48%；浦江國際（2060）開市報0.47元，跌5.05%；奧園健康（3662）創上市新低，見1.01元，開市報1.01元，跌4.72%；百濟神州（6160）開市報117元，跌4.57%。
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