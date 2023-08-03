moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

香港PMI年內首次跌穿50 企業整體樂觀情緒見9個月低

標普全球公布最新香港PMI數據，7月景氣逆轉，由上月的50.3，跌至49.4，是2022年11月以來新低，同時亦是今年首次跌穿50。新訂單轉跌，市場需求重現收縮，成本上升，企業整體樂觀情緒回落至去年11月以後最低。

報告指，由於新接的訂單量由升轉跌，企業於是降低產量，但來自海外和內地的業務仍有增長，因此經營活動的整體跌幅屬於溫和。不過，企業對物料採購和人力配置顯得審慎，尤其當價格壓力在7月加劇，情況更加如是。業者對經營前景的信心不及上月，整體樂觀情緒回落至去年11月以後最低。

綜觀7月份數據，企業因經濟疲弱而訂單減少，於是7個月以來首次減產，若按行業分類，則以製造業首當其衝；但不管新增訂單與產出，兩者跌幅其實都屬於輕微，經營活動也只略為放緩而已。

反過來說，企業來自海外和內地的新增訂單量仍受惠於旅遊復常，繼續保持今年以來增長。供應商7月延長了交付時間，反映供應鏈較上月緊張，而且造成企業積壓更多。

市場需求重現收縮，企業因此降低了經營信心，樂觀度下滑至8個月最低。業者對前景憂慮，冲淡對經濟好轉的期待。

隨着新增訂單和業務量下降，企業於是縮減採購，跌幅為一年以來最高，但由於採購量與使用量相若，因此庫存水平變化不大。

踏入2023 下半年，香港特區私營企業面臨的成本壓力與日俱增。原材料價格、運輸成本、僱員薪酬同時上漲，在採購價格和工資成本的夾擊下，整體投入成本顯著飈升。有見及此，企業隨即加價，藉以將成本負擔轉嫁客戶，且價格升幅比上月加快，高於一年以來的平均水平。

標普全球市場財智經濟研究部副總監 Jingyi Pan 表示，「香港特區私營企業由重啟拉動的增長動力，似乎在下半年初耗盡。最新 PMI數據顯示，新增訂單由升轉跌，導致經營活動萎縮，但景氣下滑的速度畢竟溫和，而來自海外和中國內地的出口需求仍在擴張，繼續支撐着企業經營」。

Jingyi Pan 表示，「不單整體營商環境轉差，同時值得憂慮的還有價格壓力再度升溫，蓋因這情況很可能進一步抑壓商業信心，影響市場未來數月對商品和服務的需求」。

 

其他報道

大摩下調中國股票評級 建議投資者獲利離場

恒指低開113點 跌穿10天、100天線 恒大物業復牌跌36%

百威亞太中期少賺8% 不派息 內地銷量增9%

港股ADR跌217點 夜期低水114點 長和、長實、電盈、鐵塔等業績

惠譽下調美國評級 道指跌348點 納指創8個月最大跌幅

北水增持國美 減持盈富