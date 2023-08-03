郭台銘認為，若台灣發生戰爭，從軍事的角度，也許能夠抵擋三個月，但對於世界經濟的衝擊是相當巨大的，亦會立即影響華爾街金融秩序。

郭台銘向Thomas Friedman表示，台灣的主流民意是要和平，因為台海戰爭對世界經濟的毀滅性打擊是難以估量。

Thomas Friedman擁有有多重身份，除了是作家，亦是記者及普立茲獎終身顧問，被視為是美國主流媒體最有影響力的評論家之一。 Friedman今年曾造訪北京，試圖釐清中美關係現在僵局究竟所謂何來，並發文指，中美雙方在當今世界局勢缺一不可，「中國經濟崩潰而美國依然能繁榮的想法，根本是天方夜譚」。

他又在文中提到，中美「相互競爭是必然，相互合作是必然，找到二者之間的平衡也是必然。否則，我們都將在21世紀面臨極其糟糕的前景」。

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