港元現報7.8035元貶值20點子，曾貶值最多39點子，報7.8054元，亦曾升值最多3點子，報7.8012元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌57.08點子至4.90071%；1星期HIBOR跌11.46點子至5.315%；2星期HIBOR跌8.61點子至5.3456%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.57點子至5.39542%；6個月期HIBOR跌1.18點子至5.43006%；12個月期HIBOR跌0.94點子至5.52958%。

美元指數現報102.666升值0.076點或0.07%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43243%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1215%，連續5日收窄，利差是2023年6月23日後最窄，當日差距為-0.0918%。

對上一次連續5日收窄，是2023年6月13日，當日利差報-0.6572%。

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