Francis表示，惠譽考慮到美國公共債務佔GDP的比重將上升，並預計到2025年比例將升至118%，是評級AAA的國家39.3%公共債務佔比的2.5倍以上。

Francis稱，「對於債務上限本身，如果可以暫停或擺脫上限，對改善信用質量會有幫助。現在的財政情況讓人感覺美國一旦到了還款日，突然之間就可能付不出賬單，這種情境與AAA評級不符合」。

但Francis同時指出，美元的儲備貨幣地位為聯邦政府提供了極大的靈活性。 他補充AA+評級仍然是非常高的評級，是我們給出的第二高評級。

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