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惠譽：美國關鍵財政指標持續惡化致信用評級下調

惠譽美洲主權評級聯席主管Richard Francis表示，周二調降美國信用評級，主要由於考慮到美國債務和赤字在未來三年內預計只增不減及國會兩黨在債務上限問題上的角力。他在接受CNBC採訪時稱，美國的關鍵財政指標持續惡化，促使惠譽下調美國主權債務評級。

Francis表示，惠譽考慮到美國公共債務佔GDP的比重將上升，並預計到2025年比例將升至118%，是評級AAA的國家39.3%公共債務佔比的2.5倍以上。

Francis稱，「對於債務上限本身，如果可以暫停或擺脫上限，對改善信用質量會有幫助。現在的財政情況讓人感覺美國一旦到了還款日，突然之間就可能付不出賬單，這種情境與AAA評級不符合」。

但Francis同時指出，美元的儲備貨幣地位為聯邦政府提供了極大的靈活性。 他補充AA+評級仍然是非常高的評級，是我們給出的第二高評級。

 

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