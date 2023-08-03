7月投資收益約為 324 億元（或相等於 469 萬名成員平均投資收益約 6,900 元），今年迄今的累計投資收益約為 646 億元，相當於每位成員平均累計投資收益約 13,800 元。

在計入投資收益和 7 月份供款後，截至 7 月底，強積金總資產約為 1.148 萬億元（自年初以來增加約 970 億元），或成員平均賬戶結餘約為 244,600 元（較上月增加約 7,800 元，今年累計增加約 20,700 元）。

7 月份所有積金評級股票基金指數均錄得正回報，而「香港及中國股票基金」成為強積金表現最佳的資產類別，回報率約達 7%（以「積金評級的『香港及中國股票基金』表現指數」計算），是連續第二個月錄得正增長。

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