美股隔晚下跌，市場對美國評級遭下調、美國經濟數據引發保持緊縮政策等仍有憂慮，港股亞股仍向下，美期目前上升，美債息、美元均上升。恒指半日跌幅收窄，跌穿10天線、100天線，北水流入。
恒指今早低開113點，高位升55點，低位跌148點，高低波幅204點。非必需消費品、金融、能源、地產股推低大市。上升股份比例為18.07%，下跌為29.53%，無升跌為52.38%。
恒指半日跌11點或0.06%，報19506點，大市成交金額525億元；國指升1點或0.03%，報6671點。恒生科技指數收報4409點，升0.47%。
藍籌股成交金額202.39億元，佔大市成交38.55%；科指成份股成交金額110.82億元，佔大市成交21.1%；國指成份股成交金額151.94億元，佔大市成交28.94%。
24隻雙櫃台股，總成交0.63億元人民幣，相當於約0.68億港元，佔大市成交的0.13%。
窩輪及牛熊證成交金額減少22.19%，至98.48億元，佔大市成交18.72%。牛熊證成交金額35.22億元，減少29.78%；窩輪成交金額63.26億元，減少17.21%。
阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、建行（0939）拖累大市。騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。
藍籌34隻升，39隻下跌，7隻無升跌。創科實業（0669）升5%，收報97.7元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌3.73%，收報9.54元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股14隻升，13隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報116.2元，升8.09%；跌幅最大的是攜程（9961）收報305元，跌1.68%。
恒指跌穿10天線(19521.22點)、100天線(19541.97點)。科指下試10天線(4328.97點)。
北水南下合計淨流入13.39億元，較上日增加232.77%，連續第3日流入，累計流入112.22億元，對上一次連續3日淨流入是7月6日。南水北上合計淨流出16.53億元人民幣，較上日減少67.07%，連續第2日流出，累計流出66.72億元。
百威亞太（1876）中期少賺8% 不派息 內地銷量增9%。開市報17.24元，跌5.48%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，長和（0001）開市報47元，升0.11%。長實集團（1113）開市報42.8元，跌2.06%。中國鐵塔（0788）開市報0.88元，無升跌。大酒店（0045）開市報6.93元，升0.43%。電訊盈科（0008）開市報3.97元，無升跌。海港企業（0051）無成交，報7.25元。自然美（0157）無成交，報0.52元。
恒大物業（6666）復牌，就質押134億人幣應收款全額撥備。創上市新低，見1.13元，開市報1.46元，跌36.52%。
亞信科技（1675）中期純利增兩成，不派中期息。開市報10.94元，升0.55%。
香港電訊（6823）半年多賺2.2%，每單位中期分派32.05仙。預計下半年來港旅客增加，漫遊收益增長或持續至明年。開市報9.08元，升0.33%。
Bossini母企非凡領越（0933）料上半年轉賺最少8000萬元。開市報1.48元，無升跌。
華置（0127）盈警料半年純利大跌78%至88%。開市報2.22元，跌0.45%。
利福中國（2136）上半年多賺3.6倍，不派息。開市報1.11元，升2.78%。
堡獅龍（0592）料上半年淨虧損按年收窄40至50%。開市報0.27元，跌1.82%。
信達國際（0111）料上半年虧轉盈，綜合淨利潤約20萬元。開市報0.33元，升4.76%。
David Webb首度申報增持雅視光學（1120）至超過10%。開市報0.81元，無升跌。
永安國際（0289）發盈喜，上半年料轉虧為盈，潤逾2.7億元。無成交，報12.6元。
電能（0006）中期多賺逾3%至29.59億股中期息0.78元按年持平。開市報40.7元，升0.87%。
長建（1038）上半年盈利跌4%至42.39億，中期息增1.4%至0.71元。開市報40.25元，無升跌。
匯控（0005）今起回購至10月26日。開市報63.35元，跌1.32%。
破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見21.9元，收報21.7元，升2.36%；飛思達科技（1782）創上市新高，見13.2元，收報12.4元，升3.33%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1074.2元，收報1074.2元，升0.09%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1038.8元，收報1038.8元，升0.08%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見101.8元，收報101.8元，升0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1079.9元，收報1079.9元，升0.07%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.51元，無升跌；中國天化工（0362）創52周高，見0.73元，收報0.7元，無升跌；通天酒業（0389）創52周高，見0.144元，收報0.14元，無升跌；方正控股（0418）創52周高，見0.7元，收報0.67元，跌1.47%；彩星玩具（0869）創52周高，見0.87元，收報0.85元，升1.19%；雲能國際（1298）創52周高，見1.18元，收報0.96元，升39.13%；國聯證券（1456）創52周高，見4.9元，收報4.27元，升12.37%；康臣葯業（1681）創52周高，見5.85元，收報5.63元，跌1.57%；應力控股（2663）創52周高，見0.31元，收報0.305元，升1.67%。
破頂指數成份股包括，理想（2015）創上市新高，見176.2元，收報173.7元，升3.21%。
13隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園健康（3662）低見0.88元，收報0.88元，跌16.98%；恒大物業（6666）低見1.13元，收報1.23元，跌46.52%；裕承科金（0279）低見0.082元，收報0.086元，無升跌；中國智能健康（0348）低見0.05元，收報0.053元，跌17.19%；泛亞環保（0556）低見0.28元，收報0.31元，跌34.74%；永恒策略（0764）低見0.052元，收報0.052元，跌8.77%；恒盛地產（0845）低見0.02元，收報0.02元，跌13.04%；雍禾醫療（2279）低見6.1元，收報6.16元，跌0.48%；百奧賽圖－Ｂ（2315）低見18.96元，收報19.12元，升0.21%；艾伯科技（2708）低見0.54元，收報0.56元，跌11.11%。
44隻股份創52周低，其中十隻包括，石藥（1093）低見6.07元，收報6.21元，升0.49%；中升（0881）低見24.95元，收報25.15元，跌1.18%；東勝旅遊（0265）低見0.031元，收報0.031元，跌13.89%；龍源電力（0916）低見7.1元，收報7.19元，跌0.83%；兗煤（1171）低見11.12元，收報11.14元，跌1.59%；中煤能源（1898）低見5.49元，收報5.53元，升0.36%；智富資源投資（0007）低見0.15元，收報0.15元，跌10.18%；中國興業控股（0132）低見0.129元，收報0.129元，跌28.33%；麗新國際（0191）低見1.31元，收報1.31元，無升跌；龍記集團（0255）低見1.74元，收報1.88元，升1.62%。
異動股
上升異動股，包括，中天順聯（0994）收報0.66元，升43.48%；雲能國際（1298）創52周高，見1.18元，收報0.96元，升39.13%；建發新勝（0731）收報0.249元，升28.35%；易還財務投資（8079）收報0.065元，升22.64%；榮陽實業（2078）收報0.099元，升20.73%；澳洲成峰高教（1752）收報0.065元，升20.37%；神通機器人教育（8206）收報0.033元，升17.86%；中國國家文化產業（0745）收報0.04元，升17.65%；毅興行（1047）收報0.48元，升17.07%；德萊建業（1546）收報0.134元，升15.52%。
下跌異動股，包括，中國創意控股（8368）收報0.5元，跌47.92%；恒大物業（6666）創上市新低，見1.13元，收報1.23元，跌46.52%；納尼亞集團（8607）創上市新低，見0.081元，收報0.106元，跌43.01%；泛亞環保（0556）創上市新低，見0.28元，收報0.31元，跌34.74%；中國興業控股（0132）見52周低0.129元，收報0.129元，跌28.33%；基石控股（1592）收報0.064元，跌25.58%；象興國際（1732）收報0.265元，跌20.9%；南華金融（0619）收報0.315元，跌19.23%；中國智能健康（0348）創上市新低，見0.05元，收報0.053元，跌17.19%；奧園健康（3662）創上市新低，見0.88元，收報0.88元，跌16.98%。
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