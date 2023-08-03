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大酒店中期少賺三成 不派中期息

大酒店（0045）公布，截至今年6月30日止中期，集團錄得純利9400萬元，按年跌30%，每股盈利0.06元，按年減少25%；不派中期息。若撇除投資公允值變動損益及酒店開業前等非經常性開支，期內基本盈利2500萬，去年則有基本虧損2.54億。

期內，集團收入24.45億元，升47.1%。其中酒店分部收入增加53%至21.14億元；商用物業分部的收入增加14%至3.8億元；會所與服務分部收入增加71%至2.1億元。

香港半島酒店收入錄4.72億元，按年增加72%，出租率按年升24個百分點，平均房租按年增76%，平均可出租客房收入按年增3.33倍。

集團公布，雖然全球其他地區的業務出現強勁反彈，但集團的大部分盈利來自香港市場，而香港的業務仍未全面復蘇。

另集團指，伊斯坦堡半島酒店已於2023年2月14日開始試業，相信該酒店已成為伊斯坦堡的地標。集團計劃劃倫敦半島酒店於2023年9月12日開始試業，並預計酒店將於2023年底全部完工，屆時大部分住宅公寓亦將交付。

此外，集團公布截至6月底止第二季度經營數據。香港半島酒店平均可出租客房收入為2,655元，按年回升2.64倍，按季增長23.2%；平均房租達到6,097元，按年升102.35%，按季升10.3%；出租率達到44%，按年增加20個百分點，按季則上升5個百分點。

集團同時宣布，廖宜菁將加入董事局為公司執行董事及企業及管治總裁，由 2023 年 8 月 4 日起生效。

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