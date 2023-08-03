日清食品（1475）公布，截至今年6月底止3個月，收入為13.91億（日圓，下同），按年跌25.4%，期內分部收入為148.59億元，跌5.5%，核心經營溢利為12.95億元，按年跌14%。
撇除匯率因素後，期內收入為145.23億元，跌7.6%，核心經營溢利則為12.75億元，按年倒退15.3%。
日清食品表示，已在中國採取措施擴展地域銷售範圍，並強化合味道品牌。然而，由於中國經 濟復甦緩慢、房地產市場低迷以及年輕一代失業率較高，故消費者信心仍在下降，預期中國入境旅客亦將增加香港消費，惟入境旅客仍需時方可反彈。在此情況下，即食麵銷量增長緩慢，收入較去年同期減少。
儘管原材料成本呈下降趨勢，公司為提升品牌形象持續舉行促銷活動，惟因缺乏去年獲取的香港政府一次性補貼，故溢利亦按年下跌。
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