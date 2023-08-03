虛擬資產交易平台HashKey Exchange今日宣布，獲得證監會1號和7號牌照的升級，成為香港首家面向零售用戶的持牌交易平台，為零售用戶提供買幣存幣服務。
HashKey Exchange表示，通過簡易程序申請牌照升級，並在短時間內獲得了零售服務的批准，這次牌照升級將進一步拓展HashKey Exchange的業務範圍，從僅面向專業投資者擴展至零售用戶。
HashKey Group首席營運官Livio Weng表示，很高興成為香港首家面向零售用戶的持牌交易所。隨著香港持牌交易所的落地和監管框架的日漸清晰，整個行業將變得更加透明，投資者的信心也將大幅提升。公司將持續履行合規、資金保障和平台安全方面的承諾，確保用戶的權益得到充分保護。
HashKey交易平台提供法幣出入金的支持，亦將與包括香港發鈔行在內的商業銀行合作，為用戶提供便捷的法幣存取款服務。此外，平台開放了東方地區唯一合規的OTC交易。
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