他指出，第一次飛躍是九十年代，當中國《證券法》和《公司法》還不存在的時候 ，通過H股上市的創新，令國企可大批到港上市；第二次飛躍是2000年後，當中國很多行業仍不允許外資准入時，港交所推出紅籌股以VIE形式，使「世界的貨買了中國互聯網革命的單」。至於第三次飛躍，當世界資本希望投資A股，但雙方不會改變其模式，港交所就如「變壓器」般，通過滬港通、深港通、債券通，又一次將世界資本及內地市場連接起來。

李小加強調，滴灌通在澳門要做的是第四次飛躍，不僅打破傳統金融和小微企業之間的隔閡，亦要讓世界資金買入中國小微企業，不再是大國企和民企。他又指，滴灌通澳交所於3月25日起試運營，經過幾個月試運，已找到一些規律及問題，因此亦為系統進行全面測試和檢驗，今日起正式開業。

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