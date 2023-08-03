港交所（0388）前行政總裁李小加有份成立的滴灌通今日於澳門舉行首屆小微生態大會（MCEX Vision 2023）暨正式營運發布會。滴灌通聯合創始人及主席李小加致辭時指出，要令世界認識中國小微企業需向港交所（0388）學習，過去三十年通過三次飛躍，將中國與世界完全不同的體系充分地連接起來。
他指出，第一次飛躍是九十年代，當中國《證券法》和《公司法》還不存在的時候 ，通過H股上市的創新，令國企可大批到港上市；第二次飛躍是2000年後，當中國很多行業仍不允許外資准入時，港交所推出紅籌股以VIE形式，使「世界的貨買了中國互聯網革命的單」。至於第三次飛躍，當世界資本希望投資A股，但雙方不會改變其模式，港交所就如「變壓器」般，通過滬港通、深港通、債券通，又一次將世界資本及內地市場連接起來。
李小加強調，滴灌通在澳門要做的是第四次飛躍，不僅打破傳統金融和小微企業之間的隔閡，亦要讓世界資金買入中國小微企業，不再是大國企和民企。他又指，滴灌通澳交所於3月25日起試運營，經過幾個月試運，已找到一些規律及問題，因此亦為系統進行全面測試和檢驗，今日起正式開業。
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