moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

李小加：滴灌通澳交所要作「第四次飛躍」讓世界資金投資小微企業

港交所（0388）前行政總裁李小加有份成立的滴灌通今日於澳門舉行首屆小微生態大會（MCEX Vision 2023）暨正式營運發布會。滴灌通聯合創始人及主席李小加致辭時指出，要令世界認識中國小微企業需向港交所（0388）學習，過去三十年通過三次飛躍，將中國與世界完全不同的體系充分地連接起來。

他指出，第一次飛躍是九十年代，當中國《證券法》和《公司法》還不存在的時候 ，通過H股上市的創新，令國企可大批到港上市；第二次飛躍是2000年後，當中國很多行業仍不允許外資准入時，港交所推出紅籌股以VIE形式，使「世界的貨買了中國互聯網革命的單」。至於第三次飛躍，當世界資本希望投資A股，但雙方不會改變其模式，港交所就如「變壓器」般，通過滬港通、深港通、債券通，又一次將世界資本及內地市場連接起來。

李小加強調，滴灌通在澳門要做的是第四次飛躍，不僅打破傳統金融和小微企業之間的隔閡，亦要讓世界資金買入中國小微企業，不再是大國企和民企。他又指，滴灌通澳交所於3月25日起試運營，經過幾個月試運，已找到一些規律及問題，因此亦為系統進行全面測試和檢驗，今日起正式開業。

 

其他報道

神威藥業料上半年盈利增最多50%

海港企業上半年虧損收窄至1200萬元

【有片：埋身擊】上證指數走勢反覆 後市有機會回升

日清食品上季核心經營溢利跌14%

半日沽空金額85億 恒生中國企業沽空增90%

大酒店中期少賺三成 不派中期息

中國鐵塔半年多賺15% 不派中期息

永旺上半年虧損收窄至8000萬至1億元

恒指半日跌11點 科指升0.47% 北水流入增2.3倍 碧服跌3%

網信辦就個資保護辦法徵意見 擁百萬用戶需每年審計

惠譽：美國關鍵財政指標持續惡化致信用評級下調

港元拆息全線向下 1個月HIBOR終止6連升 隔夜息跌57點子

馬斯克：X創作者收入逾10萬美元前永不抽成 會與庫克商討讓蘋果調整佣金政策

財新7月服務業PMI升至54.1 供需維持擴張

鴻海郭台銘：倘台海爆戰爭 十秒鐘華爾街股市即崩盤

大摩下調中國股票評級 建議投資者獲利離場

恒指低開113點 跌穿10天、100天線 恒大物業復牌跌36%

百威亞太中期少賺8% 不派息 內地銷量增9%

港股ADR跌217點 夜期低水114點 長和、長實、電盈、鐵塔等業績

惠譽下調美國評級 道指跌348點 納指創8個月最大跌幅

北水增持國美 減持盈富