美國美高梅公布第二季及上半年數據顯示，旗下美高梅中國（2282）第二季度的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）分別達17.47億元及36.6億元，另股東應佔溢利亦分別達6.69億元及8.21億元，實現扭虧為盈。該集團指，這主要與移除旅遊限制及到訪客上升有關。期內經營賭枱數目按年增加60張，達到354張，娛樂場的收益亦按年大增4.54倍，高達6.7億美元。
摩根士丹利的報告指，美高梅中國的經調整EBITDA達16.35億元，較其預期高出6%；按第二季EBITDA年化後也達65.4億元，比預期的2023年度及2024年度EBITDA分別達54億元及64億元為高。其形容該集團的第二季EBITDA表現強勁，已經相當於疫情前2019年度水平的1.2倍，料會持續上修正數的收益預期。美高梅中國現價報10.88元，逆市升7.09%，跑贏其餘五大賭牌股。
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