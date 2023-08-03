摩根士丹利的報告指，美高梅中國的經調整EBITDA達16.35億元，較其預期高出6%；按第二季EBITDA年化後也達65.4億元，比預期的2023年度及2024年度EBITDA分別達54億元及64億元為高。其形容該集團的第二季EBITDA表現強勁，已經相當於疫情前2019年度水平的1.2倍，料會持續上修正數的收益預期。美高梅中國現價報10.88元，逆市升7.09%，跑贏其餘五大賭牌股。

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