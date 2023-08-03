這些貸款到期時，金融機構需要還給人行，除非人行採取行動向銀行間市場增加流動性，否則它們手中現金就會減少。雖然展期到期的貸款可以釋放流動性，降低準備金率也有相同效果，此舉對銀行而言成本更低且能一次性釋放大量流動性。

匯控（0005）和民生證券的分析師也預計，人行本月將下調存款準備金率。監管機構最近要求加快地方政府專項債券發行和使用，作為更大規模促增長舉措的一部分。

匯豐的亞洲外匯策略師陳敬陽指出，人行本周還表示，將指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率，支持房地產市場平穩健康發展。她補充說，新一輪貨幣寬鬆可能會給人民幣帶來壓力，人民幣今年已下跌4%，成為亞洲表現第二差的貨幣，僅次於日圓。

人行上次調降存款準備金率是3月份，大部分銀行的準備金率都下調了25個基點。

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