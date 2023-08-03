香港半島酒店上半年收入為4.72億元，按年增加72%；出租率升24個百分點，平均房租升76%；平均可出租客房收入更升逾3.3倍。郭指出，隨著中國內地與本港於3月恢復通關，業務表現有所回升。但由於航班班次數量有限，飛機票價高昂以及持續實施的旅遊警示，美歐長途旅遊市場恢復較預期緩慢。踏入暑假旺季，現時酒店入住率約4成，相比以往的6至7成仍有距離。

郭坦言，相比於本港於2019年的示威活動以及2020至2022年爆發新冠疫情之前的時期，集團財務業績仍未達到可視為正常的水平。不過，郭對香港經濟表示樂觀，加上下半年度普遍為本港旅遊業旺季，香港作為旅遊熱點仍有很大吸引力，對酒店下半年度業績抱持「稍為樂觀」的態度。

其他報道

多位分析師預期 中國最快8月降銀行存款準備金率

美高梅中國上半年扭虧賺8.21億 股價逆市抽高升7%跑贏同行

國泰據報將租賃18架空巴A321 neos

《富爸爸窮爸爸》作者警告：要為美國經濟「迫降」做好準備

私募：中國市場信心需幾年才能恢復

李小加：滴灌通澳交所要作「第四次飛躍」讓世界資金投資小微企業

HashKey獲1號和7號牌照升級 將開放虛擬資產交易至零售用戶

神威藥業料上半年盈利增最多50%

海港企業上半年虧損收窄至1200萬元

【有片：埋身擊】上證指數走勢反覆 後市有機會回升