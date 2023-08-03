大酒店（0045）行政總裁郭敬文表示，上半年業務錄得強勁反彈，集團截至本年6月30日止6個月的綜合收入為24.45億元，相比去年同期的16.62億元，增加47%；基本盈利為2,500萬元，去年同期則錄得基本虧損2.54億元。集團的營業淨現金盈餘在扣除本年度利息及租賃付款前，為4.78億元，按年增長397%。
香港半島酒店上半年收入為4.72億元，按年增加72%；出租率升24個百分點，平均房租升76%；平均可出租客房收入更升逾3.3倍。郭指出，隨著中國內地與本港於3月恢復通關，業務表現有所回升。但由於航班班次數量有限，飛機票價高昂以及持續實施的旅遊警示，美歐長途旅遊市場恢復較預期緩慢。踏入暑假旺季，現時酒店入住率約4成，相比以往的6至7成仍有距離。
郭坦言，相比於本港於2019年的示威活動以及2020至2022年爆發新冠疫情之前的時期，集團財務業績仍未達到可視為正常的水平。不過，郭對香港經濟表示樂觀，加上下半年度普遍為本港旅遊業旺季，香港作為旅遊熱點仍有很大吸引力，對酒店下半年度業績抱持「稍為樂觀」的態度。
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