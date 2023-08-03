匯豐保險香港及澳門行政總裁文德華表示，面對其他保險公司在澳門業務競爭，他有信心維持領頭羊地位。由於匯豐保險有匯豐銀行及恒生銀行有合作關係，未來會拓展分銷網絡，而在大灣區做到一站式服務。匯豐保險香港及澳門首席分銷業務及客戶總監曾珮珊表示，之前香港推出首隻保障型投連險產品，將會引入澳門。澳門保險產品與香港相若。

匯豐保險在澳門人壽保單金額為20萬澳門元，是市場平均水平的兩倍。對於澳門業務前景情況？文德華表示，過去12個月至18個月港澳業務新造保費，達雙倍增長，有信心未來業務維持。同時匯豐保險在港澳業務己重返疫情前水平，但旅客的活動仍未回復疫情前水平。匯豐保險在澳門中心位於澳門宋玉生廣場，而目標客戶為高端客戶，但不設入門門檻。

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