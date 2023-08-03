在疫情時澳門與內地大部時間維持通關，自新冠疫情爆發後，內地和香港封關超過兩年，令內地訪客在澳門投保增長持續加快，不少香港保險公司近期也有意在澳門設立分行，匯豐保險在澳門重啟2年，而首間保險策劃中心在8月3日正式在澳門啟用。主要吸引廣東西部客戶。匯豐保險環球行政總裁欣格雷表示，匯豐保險在今年上半年來自香港和澳門新造業務保費(NBP)超過200億港元，主要由離岸客戶保費收入按年增加5倍所帶動。其中60億來自內地旅客，而60億元當中16億港元來自大灣區居民。其中85%來自廣東東部，15%來自廣東西部，顯示了該區增長潛力。匯豐保險將持續投資在澳門以滿足未來跨境理財和保險需求。
匯豐保險香港及澳門行政總裁文德華表示，面對其他保險公司在澳門業務競爭，他有信心維持領頭羊地位。由於匯豐保險有匯豐銀行及恒生銀行有合作關係，未來會拓展分銷網絡，而在大灣區做到一站式服務。匯豐保險香港及澳門首席分銷業務及客戶總監曾珮珊表示，之前香港推出首隻保障型投連險產品，將會引入澳門。澳門保險產品與香港相若。
匯豐保險在澳門人壽保單金額為20萬澳門元，是市場平均水平的兩倍。對於澳門業務前景情況？文德華表示，過去12個月至18個月港澳業務新造保費，達雙倍增長，有信心未來業務維持。同時匯豐保險在港澳業務己重返疫情前水平，但旅客的活動仍未回復疫情前水平。匯豐保險在澳門中心位於澳門宋玉生廣場，而目標客戶為高端客戶，但不設入門門檻。
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