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恒指收市跌96點 下試250天線 北水流入增7.5倍 內地金融股上升

美國評級遭下調，美股跌，美元、美債息升情況由昨日延續至今，環球避險情緒仍持續，亞股普遍向下，雖然大摩續唱淡中國股票，不過內地傳降存款準備金率、官媒稱要讓居民從股票、基金賺錢，內地股市逆市上升，A股、港股市場的金融股均上升。港股午後倒升逾百點，但其後又再下跌至近開市水平，恒指見一周低，3日累跌658點，大市成交金額下降，但連續第6日高於1000億元。恒指下試250天線(19304點)。北水流入增7.5倍。

恒指今早低開113點，高位升132點，低位跌148點，高低波幅281點。金融、非必需消費品、通訊服務、能源股推低大市。上升股份比例為27.03%，下跌為32.69%，無升跌為40.26%。

恒指收市跌96點或0.49%，報19420點，大市成交金額1011億元，較上日減少10.76%，是7月26日874.92億元成交後最少；國指跌17點或0.26%，報6652點。恒生科技指數收報4406點，升0.4%。

藍籌股成交金額460.72億元，佔大市成交45.57%；科指成份股成交金額235.46億元，佔大市成交23.28%；國指成份股成交金額354.09億元，佔大市成交35.02%。

24隻雙櫃台股，總成交0.9億元人民幣，相當於約0.97億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.49%，至119.62億元，佔大市成交11.82%。牛熊證成交金額49.52億元，減少1.26%；窩輪成交金額70.1億元，減少8.26%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）拖累大市。友邦（1299）、藥明生物（2269）、港交所（0388）貢獻恒指較多。

藍籌30隻升，48隻下跌，2隻無升跌。創科實業（0669）升4.19%，收報96.95元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌4.06%，收報17.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，15隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報115.8元，升7.72%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報93.15元，跌2.1%。

恒指跌穿10天線(19512.69點)、100天線(19541.12點)，下試250天線(19304點)科指下試10天線(4328.69點)。

北水南下合計淨流入34.21億元，較上日增加750.14%，淨流入金額是8月1日94.8億元後最多，對上一次連續3日淨流入是7月6日。北水連續第3日流入，累計流入133.04億元。南水北上合計淨流入5.43億元人民幣，終止單日流出。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.76%，低見19369.06點，是7月26日19245.66點後最低。收市報19420.87點，是7月26日後收市新低，當日報19365.14點。連跌3日，累計跌658.07點，對上一次連跌3日是7月20日。

科指曾升最多1.61%，高見4459.37點，是8月2日4540.52點後最高。收市報4406.44點，是8月1日後收市新高，當日報4538.1點。

國指曾跌最多0.68%，低見6623.97點，是7月28日6590.28點後最低。收市報6652.16點，是7月26日後收市新低，當日報6549.19點。連跌3日，累計跌247.15點，對上一次連跌3日是7月20日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是7月10日。

午後消息股表現

內地經濟日報評論文章稱，想方設法提高居民財產性收入，讓居民通過股票、基金等渠道也能賺到錢，從而化消費意願為消費能力。中金（3908）收報17.24元，升3.61%；華泰證券（6886）收報11.22元，升2.19%；中國財險（2328）收報8.77元，升3.54%；中國人壽（2628）收報13.52元，升1.2%。

內地7月新能源車零售按年增長33%，小鵬（9868）收報73.4元，升3.97%；五菱（0305）收報0.74元，跌5.13%；理想汽車（2015）創上市新高，見177元，收報174.9元，升3.92%；蔚來（9866）收報115.8元，升7.72%。

美高梅中國（2282）上半年扭虧賺8.21億。收報10.88元，升7.09%。

國泰（0293）據報將租賃18架空巴A321 neos。收報8.66元，跌1.03%。

神威藥業（2877）料上半年盈利增最多50%。收報8.9元，升4.09%。

海港企業（0051）上半年虧損收窄至1200萬元。收報7.25元，無升跌。

日清食品（1475）上季核心經營溢利跌14%。收報6.09元，跌0.49%。

大酒店（0045）中期少賺三成 不派中期息。收報6.84元，跌0.87%。

中國鐵塔（0788）半年多賺15% 不派中期息。收報0.88元，無升跌。

永旺（0984）上半年虧損收窄至8000萬至1億元。收報0.82元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

百威亞太（1876）中期少賺8% 不派息 內地銷量增9%。收報17.5元，跌4.06%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，長和（0001）收報46.3元，跌1.38%。長實集團（1113）收報43.05元，跌1.49%。電訊盈科（0008）收報3.99元，升0.5%。自然美（0157）收報0.52元，無升跌。

恒大物業（6666）復牌，就質押134億人幣應收款全額撥備。創上市新低，見1.13元，收報1.21元，跌47.39%。

亞信科技（1675）中期純利增兩成，不派中期息。收報10.64元，跌2.21%。

香港電訊（6823）半年多賺2.2%，每單位中期分派32.05仙。預計下半年來港旅客增加，漫遊收益增長或持續至明年。收報9.1元，升0.55%。

Bossini母企非凡領越（0933）料上半年轉賺最少8000萬元。收報1.42元，跌4.05%。

華置（0127）盈警料半年純利大跌78%至88%。收報2.21元，跌0.9%。

利福中國（2136）上半年多賺3.6倍，不派息。收報1.05元，跌2.78%。

堡獅龍（0592）料上半年淨虧損按年收窄40至50%。收報0.28元，升1.82%。

信達國際（0111）料上半年虧轉盈，綜合淨利潤約20萬元。收報0.325元，升3.17%。

David Webb首度申報增持雅視光學（1120）至超過10%。收報0.81元，無升跌。

永安國際（0289）發盈喜，上半年料轉虧為盈，潤逾2.7億元。收報12.86元，升2.06%。

電能（0006）中期多賺逾3%至29.59億股中期息0.78元按年持平。收報40.55元，升0.5%。

長建（1038）上半年盈利跌4%至42.39億，中期息增1.4%至0.71元。收報40.5元，升0.62%。

匯控（0005）今起回購至10月26日。收報62.9元，跌2.02%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見21.9元，收報21.35元，升0.71%；嘉耀控股（1626）創上市新高，見4.82元，收報4.4元，升7.32%；飛思達科技（1782）創上市新高，見13.2元，收報12.3元，升2.5%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1074.2元，收報1074.2元，升0.09%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1038.8元，收報1038.8元，升0.08%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見101.8元，收報101.8元，升0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1079.9元，收報1079.9元，升0.07%；361度（1361）創52周高，見4.54元，收報4.46元，升0.9%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.51元，無升跌；進智公共交通（0077）創52周高，見0.81元，收報0.81元，無升跌；綠景中國地產（0095）創52周高，見2.01元，收報1.93元，升13.53%；中國天化工（0362）創52周高，見0.73元，收報0.69元，跌1.43%；通天酒業（0389）創52周高，見0.144元，收報0.143元，升2.14%；方正控股（0418）創52周高，見0.7元，收報0.67元，跌1.47%；彩星玩具（0869）創52周高，見0.91元，收報0.91元，升8.33%；寶沙發展（1069）創52周高，見1.79元，收報1.79元，升10.49%。

破頂指數成份股包括，理想（2015）創上市新高，見177元，收報174.9元，升3.92%。

破底股方面

25隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園健康（3662）低見0.8元，收報0.81元，跌23.58%；恒大物業（6666）低見1.13元，收報1.21元，跌47.39%；朗詩綠色生活（1965）低見1.3元，收報1.3元，跌10.34%；縱橫遊（8069）低見0.111元，收報0.116元，無升跌；中薇金融（0245）低見0.025元，收報0.027元，跌6.9%；裕承科金（0279）低見0.082元，收報0.084元，跌2.33%；中國智能健康（0348）低見0.05元，收報0.052元，跌18.75%；泛亞環保（0556）低見0.245元，收報0.247元，跌48%；金山能源（0663）低見0.17元，收報0.175元，升1.74%；東銀國際控股（0668）低見0.091元，收報0.105元，跌5.41%。

68隻股份創52周低，其中十隻包括，金輝（0137）低見0.66元，收報0.68元，跌1.45%；石藥（1093）低見6.07元，收報6.2元，升0.32%；中升（0881）低見24.85元，收報25元，跌1.77%；東勝旅遊（0265）低見0.031元，收報0.032元，跌11.11%；龍源電力（0916）低見7.1元，收報7.18元，跌0.97%；兗煤（1171）低見11.12元，收報11.2元，跌1.06%；中煤能源（1898）低見5.48元，收報5.51元，無升跌；山水水泥（0691）低見0.93元，收報0.95元，無升跌；智富資源投資（0007）低見0.15元，收報0.168元，升0.6%；渝太地產（0075）低見0.4元，收報0.4元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，京基智慧文化（0550）收報0.4元，升37.93%；興業新材料（8073）收報0.2元，升28.21%；建發新勝（0731）收報0.247元，升27.32%；永恒策略（0764）創上市新低，見0.052元，收報0.072元，升26.32%；安科系統（8353）收報0.199元，升25.95%；亞洲資源（0899）收報0.118元，升25.53%；環球大通集團（8063）收報0.066元，升24.53%；萬勵達（8482）收報0.053元，升20.45%；澳洲成峰高教（1752）收報0.065元，升20.37%；鼎立資本（0356）收報0.103元，升19.77%。

下跌異動股，包括，納尼亞集團（8607）創上市新低，見0.065元，收報0.07元，跌62.37%；泛亞環保（0556）創上市新低，見0.245元，收報0.247元，跌48%；恒大物業（6666）創上市新低，見1.13元，收報1.21元，跌47.39%；中國創意控股（8368）收報0.52元，跌45.83%；奧園健康（3662）創上市新低，見0.8元，收報0.81元，跌23.58%；辰興發展（2286）收報0.375元，跌23.47%；亦辰集團（8365）收報0.109元，跌21.01%；艾伯科技（2708）創上市新低，見0.51元，收報0.51元，跌19.05%；中國智能健康（0348）創上市新低，見0.05元，收報0.052元，跌18.75%。

 

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