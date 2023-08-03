期內，集團收入錄246.05億元，按年跌31.11%。其中物業銷售收入為82.46億元，按年跌59.57%；物業租務收入錄28.62億元，按年跌4.38%。

上半年酒店及服務套房業務收入為19.5億元，按年增加27.2%，酒店平均入住率由 2022年58%上升至75%，而服務套房以長租住客為主，平均入住率維持約 91%。物業及項目管理收入為4.54億元，按年增加3.18%。

截至今年上半年，集團擁有可開發土地儲備約 7,600 萬平方呎，其中 800 萬平方呎、6,400 萬平方呎及 400 萬平方 呎分別位於香港、內地及海外。

長實西半山波老道豪宅項目「21 BORRETT ROAD」的152伙住宅單位及273個車位早前遭撻訂，集團指，沒收之訂金將於 2023 年下半年度入帳。

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