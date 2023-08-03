期內香港電訊總收益升2%至164億元；未計流動通訊產品銷售則上升3%至152.5億元；媒體業務 over-the-top （「OTT」）收益躍增長24%至9.71億元，免費電視及相關業務收益升1%至3.9億元

上半年綜合EBITDA增長2%至56.31億元，當中香港電訊EBITDA升3%至60.09億元；OTT業務EBITDA達1.65億元，按年升逾9倍；免費電視及相關業務EBITDA升5%至8300萬元。

電盈績前收報3.99元，升0.5%，全日成交986萬元。

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