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電盈中期虧損擴大至4.9億派息9.77仙 免費電視業務EBITDA升5%

電訊盈科（0008）公布，截至今年6月底止收益按年升0.7%至168.5億元，股東應佔虧損4.86億元，較去年同期虧損8800萬元顯著擴大，每股虧損6.29仙，派中期息每股9.77仙，較去年同期多2.2%。

期內香港電訊總收益升2%至164億元；未計流動通訊產品銷售則上升3%至152.5億元；媒體業務 over-the-top （「OTT」）收益躍增長24%至9.71億元，免費電視及相關業務收益升1%至3.9億元

上半年綜合EBITDA增長2%至56.31億元，當中香港電訊EBITDA升3%至60.09億元；OTT業務EBITDA達1.65億元，按年升逾9倍；免費電視及相關業務EBITDA升5%至8300萬元。

電盈績前收報3.99元，升0.5%，全日成交986萬元。

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