受《薩爾達傳說:王國之淚》(The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom)等暢銷遊戲帶動,加上《超級瑪利歐兄弟大電影》(The Super Mario Bros. Movie)上映帶來更多版權收入,任天堂(日:7974)在截至6月底的第一財季,收入按年增長五成至4613.4億日圓(約252億港元),高於分析師預期的3954億日圓(約216億港元)。利潤亦按年增長52%至1810億日圓(約99億港元),遠超分析師預期。經營利潤按年升幅更達82.4%至1854.4億日圓(約101億港元),打破歷來第一財季的經營利潤紀錄。