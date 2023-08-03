任天堂的財報指出，第一財季的銷售額及利潤均顯著增加，主要由於《超級瑪利歐兄弟大電影》和《塞爾達傳說：王國之淚》同季推出，對實現全年盈利預測取得穩定的進展。任天堂在5月發布的《王國之淚》，是薩爾達系列歷來銷售最快的遊戲。截至6月底，其銷量已達1851萬套。

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