辦公樓物業方面，太古廣場租用率97%，期內租金按年減12%，廣場一座及二座最新租金市值每方呎100至110元，三座每方呎90至100元。太古坊整體租用率94%，租金降低9%，最新租金市值40元中位至70元低位。

另外，内地零售物業方面，上海前灘太古里租用率95%，零售銷售額增長達168.6%，為集團零售物業中升幅最多；上海興業太古滙租用率96%，零售銷售額增長達71.5%；北京三里屯太古里及頤堤港，租用率分別為97%及100%，零售銷售額增長至29.1%及34.1%。廣州太古滙租用率達100%，零售銷售額升至16.2%。成都遠洋太古里，租用率96%，零售銷售額增長27.2%。

其他報道

微信女騙局︱證監會：「唱高散貨」集團懷疑骨幹成員被檢控

乘聯會：Tesla7月內地產汽車銷量 按月跌31%

長和欠出售收益 中期少賺41% 派息減一成 EBITDA減13%

長實中期少賺兩成至103億元 中期息43仙

電盈中期虧損擴大至4.9億派息9.77仙 免費電視業務EBITDA升5%

全日沽空金額165億 比率16% 恒生中國企業沽空金額最多

恒指收市跌96點 下試250天線 北水流入增7.5倍 內地金融股上升

匯豐保險在澳門設分行 港澳業務己回復疫情前

惠譽降美國信貸評級 摩通CEO：荒謬 但不重要

多位分析師預期 中國最快8月降銀行存款準備金率

美高梅中國上半年扭虧賺8.21億 股價逆市抽高升7%跑贏同行

國泰據報將租賃18架空巴A321 neos

《富爸爸窮爸爸》作者警告：要為美國經濟「迫降」做好準備

私募：中國市場信心需幾年才能恢復

李小加：滴灌通澳交所要作「第四次飛躍」讓世界資金投資小微企業

HashKey獲1號和7號牌照升級 將開放虛擬資產交易至零售用戶

神威藥業料上半年盈利增最多50%

海港企業上半年虧損收窄至1200萬元

【有片：埋身擊】上證指數走勢反覆 後市有機會回升

日清食品上季核心經營溢利跌14%

半日沽空金額85億 恒生中國企業沽空增90%

大酒店中期少賺三成 不派中期息

中國鐵塔半年多賺15% 不派中期息