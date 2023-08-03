太古地產（1972）公佈截至6月底止營運數據，旗下零售物業業績錄顯著增長，其中太古廣場上半年度租用率達97%，零售銷售額按年增長59.5%；太古城和東薈城名店倉租用率達100%，零售銷售額增長按年分別升11.8%及61.7%。
辦公樓物業方面，太古廣場租用率97%，期內租金按年減12%，廣場一座及二座最新租金市值每方呎100至110元，三座每方呎90至100元。太古坊整體租用率94%，租金降低9%，最新租金市值40元中位至70元低位。
另外，内地零售物業方面，上海前灘太古里租用率95%，零售銷售額增長達168.6%，為集團零售物業中升幅最多；上海興業太古滙租用率96%，零售銷售額增長達71.5%；北京三里屯太古里及頤堤港，租用率分別為97%及100%，零售銷售額增長至29.1%及34.1%。廣州太古滙租用率達100%，零售銷售額升至16.2%。成都遠洋太古里，租用率96%，零售銷售額增長27.2%。
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