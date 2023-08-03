公司指，OSL Digital Securities平台由今天起正式向零售投資者提供比特幣及以太幣坊等主流幣的數字資產交易服務，證明集團在數字資產領域中致力追求合規和卓越服務的承諾。

集團指，因應自2023年6月1日起生效對開展零售數字資產交易的新監管要求，此牌照提升不只對集團意義重大，對整個行業在香港甚至全球市場更是一個重大突破。

新監管要求一方面凸顯香港在數字資產監管方面具有前瞻性，另一方面亦展現了香港期望成為全球領先的數字資產樞紐的抱負，讓零售投資者能參與這種迅速增長的資產類別。

BC科技指，為確保客戶受到保障，集團會繼續貫徹強調客戶保障的政策和保持嚴格的冷熱數字資產錢包儲存比例以保護客戶資產。

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