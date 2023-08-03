安莉芳（1388）發盈喜，料截至2023年6月底的半年錄得淨利潤為約500萬元，較2022年中期淨利潤約111.6萬元增加，主要由於低基數效應而錄得增長超過三倍。
集團指，中期期間淨利潤預計錄得增長，主要歸因於其他費用減少，特別是集團先前已確認的使用權資產減值的回撥及集團確認稅收抵免。
安莉芳又披露，2023年4至6月期間的第二季度同店銷售按年錄單位數跌幅。整體銷售於2023年4至6月期間的第二季度則按年基本持平，主要由於第二季度人民幣貶值，而按固定匯率計算，集團來自中國大陸市場的銷售額較去年同期增長約5%。
截至2023年6月底，集團總零售點為1,039 個，其中銷售專櫃及專門店數目分別為 872 個及 167 個。集團的零售點數目較去年十二月底淨減少45個。集團一直調整銷售網絡，將於2023年繼續關閉低效能的店舖，以促進整體運營效率。
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