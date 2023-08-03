他表示，非常自豪團隊及投資者在特殊環境仍充分的認識到中國數字化革命帶來新的發展潛力和前景，以及滴灌通的發展潛力，令今輪融資超預期完成，感到非常高興。

他表示，上市是任何一家公司將來都有可能選擇的一條未來的出路，但對滴灌通而言，現在討論這個話題為時過早，相信是幾年以後的事情，中短期內亦看不到再融資的需要。

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