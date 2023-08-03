滴灌通昨宣布完成4.58億美元（折合約35.72億港元）C輪融資，最新估值已達至17億美元（折合約132.58億港元）。滴灌通聯合創始人及主席李小加表示，現時市場環境裡面融資非常具挑戰，尤其是中美地緣政治影響這麼大下，滴灌通作為一個中國主題去融資是更具挑戰。
他表示，非常自豪團隊及投資者在特殊環境仍充分的認識到中國數字化革命帶來新的發展潛力和前景，以及滴灌通的發展潛力，令今輪融資超預期完成，感到非常高興。
他表示，上市是任何一家公司將來都有可能選擇的一條未來的出路，但對滴灌通而言，現在討論這個話題為時過早，相信是幾年以後的事情，中短期內亦看不到再融資的需要。
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