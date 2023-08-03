moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

電盈：融資成本增加致中期虧損擴大 實際債務利率約3.9厘

電訊盈科（0008）署理集團董事總經理許漢卿表示，OTT業務Viu（俗稱黃Viu）於東南亞地區繼續佔據領導地位，上半年用戶淨增加數目區內第一；付費訂閱用戶及每月活躍用戶數排名第二，其中印尼和南非數量增幅尤為顯着。

今年6月法國媒體巨擎Canal+分階段向電盈的OTT業務Viu注資3億美元，許漢卿稱，Canal+成為Viu重要少數股東，雙方將透過內容製作、全球 IP 及分銷網絡方面的合作，擴大Viu市場覆蓋率，加速用戶群、參與度和商業化增長。

電盈融資成本按年增加60.0%至11.53億元，以致虧損擴大至4.86億元，去年同期為1.94億元。電盈投資者關係總監王志端指，目前浮息及固定利率債務比例約為50：50，實際利率約為3.9厘，平均債務期限約為4年，較大規模還款是在2025年。去年底集團浮息及固定利率比例為40：60，實際利率約為3厘。

其他報道

安莉芳盈喜料中期賺500萬元  全年續關低效能店舖

BC科技獲批提升現有牌照 今起提供數字資產交易服務

中國鐵塔：暫時未有考慮派中期息

太古廣場上半年零售額升近六成 惟太古廣場辦公室減租12%

任天堂第一財季利潤增50% 受薩爾達傳說及超級瑪利歐電影帶動

微信女騙局︱證監會：「唱高散貨」集團懷疑骨幹成員被檢控

乘聯會：Tesla7月內地產汽車銷量 按月跌31%

長和欠出售收益 中期少賺41% 派息減一成 EBITDA減13%

長實中期少賺兩成至103億元 中期息43仙

電盈中期虧損擴大至4.9億派息9.77仙 免費電視業務EBITDA升5%

全日沽空金額165億 比率16% 恒生中國企業沽空金額最多

恒指收市跌96點 下試250天線 北水流入增7.5倍 內地金融股上升

匯豐保險在澳門設分行 港澳業務己回復疫情前

惠譽降美國信貸評級 摩通CEO：荒謬 但不重要

多位分析師預期 中國最快8月降銀行存款準備金率

美高梅中國上半年扭虧賺8.21億  股價逆市抽高升7%跑贏同行

國泰據報將租賃18架空巴A321 neos

《富爸爸窮爸爸》作者警告：要為美國經濟「迫降」做好準備

私募：中國市場信心需幾年才能恢復

李小加：滴灌通澳交所要作「第四次飛躍」讓世界資金投資小微企業

HashKey獲1號和7號牌照升級 將開放虛擬資產交易至零售用戶

神威藥業料上半年盈利增最多50%

海港企業上半年虧損收窄至1200萬元