電訊盈科（0008）署理集團董事總經理許漢卿表示，OTT業務Viu（俗稱黃Viu）於東南亞地區繼續佔據領導地位，上半年用戶淨增加數目區內第一；付費訂閱用戶及每月活躍用戶數排名第二，其中印尼和南非數量增幅尤為顯着。
今年6月法國媒體巨擎Canal+分階段向電盈的OTT業務Viu注資3億美元，許漢卿稱，Canal+成為Viu重要少數股東，雙方將透過內容製作、全球 IP 及分銷網絡方面的合作，擴大Viu市場覆蓋率，加速用戶群、參與度和商業化增長。
電盈融資成本按年增加60.0%至11.53億元，以致虧損擴大至4.86億元，去年同期為1.94億元。電盈投資者關係總監王志端指，目前浮息及固定利率債務比例約為50：50，實際利率約為3.9厘，平均債務期限約為4年，較大規模還款是在2025年。去年底集團浮息及固定利率比例為40：60，實際利率約為3厘。
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