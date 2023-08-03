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深圳擬再次上調住房公積金租房提取額度至80%

深圳擬再次上調住房公積金租房提取額度至80%。據深圳市住建局發布《關于調整我市住房公積金租房提取有關事項的通知（征求意見稿）》意見的通告提出，階段性提高職工住房公積金租房提取額度標準，職工本人及其家庭成員在深圳市無商品住房、政策性住房和保障性住房，自本通知施行之月起12個月內，職工提取該期間內的住房公積金用於支付房租的，每月最高可按申請當月應繳存額的80%提取；新市民（非本市戶籍)或者青年人（35周歲及以下）職工每月最高可按申請當月應繳存額提取。

深圳市住建局在疫情期間，亦曾為減輕新冠肺炎疫情期間公積金繳存職工支付房租的壓力，公布2020年下半年將職工租房提取公積金繳存額比例從65%上調至80%，預計全市將增加約25億元提取資金。其後亦在2022年曾階段性提高2022年7月至12月住房公積金租房提取額度，同樣上調至80%。

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