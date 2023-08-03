他指出，即使上半年長和無甚重大交易，但是無阻他們物色具備增益能力的業務，但是該等業務需時才能夠產生回報。因此集團的策略同時是透過分散的業務組合，令到其在動盪的周期維持穩定的業務表現，不會將雞蛋放在同一籃子內，同時保持流動性，這令到他們可以在遇到挑戰時抵禦風險。他期望歐洲的電訊業收入保持增長，零售業務亦能夠有強勁表現。在高通脹時期，集團亦能夠在經營基建業務時，提供穩定的現金流。

在完成將赫斯基能源與Cenovus合併後，李澤鉅強調，長和未有直接涉足能源及燃氣生意，在持有合併及壯大後的Cenovus方面，則可給予他們分散投資及業務之間對沖的作用，長和本身無意減持Cenovus。集團在當前宏觀經濟環境下為保留更多現金，在上半年沒有出手回購股份，但是他明言，會視乎市況及機會去回購及增持股份。

至於電訊業務方面，集團聯席董事總經理霍建寧指出，集團旗下3英國及Vodafone英國業務合併，有需要和當地反壟斷監管機構CMA去溝通，並相信合併交易對消費者、行業競爭及英國皆有利。較早前歐盟對3英國的合併交易裁決，不會影響今次交易。隨著電訊業務的資本投入高峰期在去年已過後，加上行輕資產策略，因此上半年的資本開支有所減少，他預期下半年會繼續減少。意大利的電訊業務在批發零域生意雖減，他卻料新的合併公司會幫助有關業務營運成本降低。面對營運成本上升，集團已經在較早前調整電訊服費價格，只是因為屬近月的舉動並滯後，因此上半年度業績無可避免受到影響。

在零售業務零域，副董事總經理黎啟明稱，上半年整體零售店數目按年減少1%，但是隨著歐洲的業務表現強勁，加上內地市場正在復蘇中，因此他們有計劃重新增加店鋪數目。同時集團會透過O2O、推動更多自家及專賣商品等策略，驅動增長。