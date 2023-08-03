長江和記（0001）今午舉行分析員會議。主席李澤鉅表示，集團在上半年沒有進行進大交易，並且靠自身業務增長，並且在零售及埃及港口方面作出投資。他更指出，上半年度貨櫃碼頭及港口業務受到歐美去庫存及內地製造業活動影響，吞吐量表現欠佳，料全年拉勻尚可持平。集團會在下半年伺機及視乎市況，再啟動回購。
他指出，即使上半年長和無甚重大交易，但是無阻他們物色具備增益能力的業務，但是該等業務需時才能夠產生回報。因此集團的策略同時是透過分散的業務組合，令到其在動盪的周期維持穩定的業務表現，不會將雞蛋放在同一籃子內，同時保持流動性，這令到他們可以在遇到挑戰時抵禦風險。他期望歐洲的電訊業收入保持增長，零售業務亦能夠有強勁表現。在高通脹時期，集團亦能夠在經營基建業務時，提供穩定的現金流。
在完成將赫斯基能源與Cenovus合併後，李澤鉅強調，長和未有直接涉足能源及燃氣生意，在持有合併及壯大後的Cenovus方面，則可給予他們分散投資及業務之間對沖的作用，長和本身無意減持Cenovus。集團在當前宏觀經濟環境下為保留更多現金，在上半年沒有出手回購股份，但是他明言，會視乎市況及機會去回購及增持股份。
至於電訊業務方面，集團聯席董事總經理霍建寧指出，集團旗下3英國及Vodafone英國業務合併，有需要和當地反壟斷監管機構CMA去溝通，並相信合併交易對消費者、行業競爭及英國皆有利。較早前歐盟對3英國的合併交易裁決，不會影響今次交易。隨著電訊業務的資本投入高峰期在去年已過後，加上行輕資產策略，因此上半年的資本開支有所減少，他預期下半年會繼續減少。意大利的電訊業務在批發零域生意雖減，他卻料新的合併公司會幫助有關業務營運成本降低。面對營運成本上升，集團已經在較早前調整電訊服費價格，只是因為屬近月的舉動並滯後，因此上半年度業績無可避免受到影響。
在零售業務零域，副董事總經理黎啟明稱，上半年整體零售店數目按年減少1%，但是隨著歐洲的業務表現強勁，加上內地市場正在復蘇中，因此他們有計劃重新增加店鋪數目。同時集團會透過O2O、推動更多自家及專賣商品等策略，驅動增長。