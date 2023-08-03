市場人士此前亦預期，由於英國6月通脹按年升幅，由5月的8.7%，顯著回落至7.9%，令英倫銀行可以將加息幅度由6月的半厘收窄。英倫銀行表示，今年上半年， GDP季度增長率約為0.2%左右，預計短期內也會有類似的增幅，反映家庭收入和零售銷售更具韌性。

英倫銀行又預計，到今年年底，通脹率將顯著回落至5%左右，原因是能源價格下降，以及食品等價格升幅收窄。英倫銀行重申，若通脹壓力持續，可能進一步加息。該央行又強調，貨幣政策將在「足夠長」的時間內，維持足夠限制性，使通脹中期內恢復到2%的目標。

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