英倫銀行連續第14次議息會議宣布加息，將利率由5厘上調至5.25厘，是2008年4月以來的15年高位。英倫銀行的貨幣政策委員會，以6票對3票的多數票，議決加息0.25厘。其中兩名委員傾向加息半厘，一名委員傾向利率維持在5厘不變。
市場人士此前亦預期，由於英國6月通脹按年升幅，由5月的8.7%，顯著回落至7.9%，令英倫銀行可以將加息幅度由6月的半厘收窄。英倫銀行表示，今年上半年， GDP季度增長率約為0.2%左右，預計短期內也會有類似的增幅，反映家庭收入和零售銷售更具韌性。
英倫銀行又預計，到今年年底，通脹率將顯著回落至5%左右，原因是能源價格下降，以及食品等價格升幅收窄。英倫銀行重申，若通脹壓力持續，可能進一步加息。該央行又強調，貨幣政策將在「足夠長」的時間內，維持足夠限制性，使通脹中期內恢復到2%的目標。
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