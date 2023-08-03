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穆迪降碧桂園評級至「B1」 維持前景負面

國際評級機構穆迪將藍籌內房碧桂園（2007）的企業家族評級及高級無抵押評級從「Ba3」下調至「B1」，維持前景負面。

穆迪高級副總裁 Kaven Tsang指出，今次降級反映了該行預期碧桂園將因合同銷售額下降，削弱其信用指標和流動性緩沖，其融資渠道仍然受限及有大量到期債務。

同時，維持前景負面是反映內地低線城市疲弱的經營環境和資本市場波動，為公司能否在未來 6-12 個月內將合同銷售額回穩，以及能否恢復融資渠道的能力帶來不確定性。

該行預期碧桂園的合同銷售將持續跑輸大市，由於其高度布局於低線城市，料其合同銷售將由2022年的3570億元，在2023年跌至約2100億元人民幣（下同）、2024年再跌至1800億元1

穆迪指出，碧桂園為保流動性而縮減運營規模亦將限制其銷售，在2023年上半年集團合同銷售額已下降30%至1,288億元，此疲弱表現亦較同期全國合同銷售額3.7%的增長。

偏低的合同銷售額將反過來抑制公司的經營現金流，以及未來的確認收入及盈利能力，正如公司近期已發的盈警。

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