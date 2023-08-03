人行公布，人行行長潘功勝主持金融支持民營企業發展座談會，聽取有關意見建議，推動銀企供需對接，研究加強金融支持民營企業工作舉措，民營企業債券融資支持工具「第二支箭」擴容增量。參與民企包括伊利集團、宏橋集團、龍湖（0960）、正泰集團、新希望集團、旭輝（0884）、美的置業（3990）、紅豆集團等民營企業，以及部分金融機構、銀行間市場交易商協會主要負責人參加座談會。
據人行指，座談會上8家民營企業負責人分別介紹了企業融資情況，反映近年來企業融資成本穩中有降，金融支持力度穩固，同時提出希望進一步拓寬債券融資渠道等訴求。
工商銀行、建設銀行則表示，將切實發揮國有大行「頭雁」作用，提升民營企業貸款穩定性，擴大小微企業授信覆蓋面，支持民營企業債券承銷發行。
銀行間市場交易商協會表示，將繼續加大民營企業債券融資支持工具（第二支箭）服務民營企業力度，加快債券市場創新，滿足民營企業多元化融資需求。
據指，潘功勝認真聽取大家的意見建議，詳細詢問各項金融政策貫徹落實情況，就一些堵點難點問題與大家深入交流討論，對部分意見建議作出現場回應。
潘功勝強調，民營經濟是社會主義市場經濟發展的重要成果，是推動經濟社會發展的重要力量，支持民營企業發展，金融部門責無旁貸，也是金融供給側結構性改革的重要內容。
近年來，人行堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，堅持「兩個毫不動搖」，出臺系列政策舉措，與金融機構共同努力，推動民營企業融資持續量增、面擴、價降，全力促進民營經濟做大做優做強。
潘功勝指出，中國人民銀行將精準有力實施穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，加強金融、財政、產業等政策協調配合，引導金融資源更多流向民營經濟。制定出臺金融支持民營企業的指導性文件，推動商業銀行優化內控管理制度，做好政策宣傳解讀，加強典型經驗推廣。支持地方政府主動解決拖欠企業賬款問題。推進民營企業債券融資支持工具「第二支箭」擴容增量，強化金融市場支持民營企業發展。
潘功勝要求，金融機構要積極營造支持民營企業發展壯大的良好氛圍，提高風險評估能力，全面梳理績效考核、業務授權、內部資金轉移定價、盡職免責等政策安排，優化服務民營企業激勵機制，提升貸款的意愿、能力和可持續性。要深入了解民營企業金融需求，回應民營企業關切和訴求，做好銀企融資對接，為民營企業提供可靠、高效、便捷的金融服務。要精準實施差別化住房信貸政策，滿足民營房地產企業合理融資需求，促進房地產行業平穩健康發展。
其他報道
李澤鉅：料全年貨櫃吞吐量持平 無意減持Cenovus 伺機回購
任天堂第一財季利潤增50% 受薩爾達傳說及超級瑪利歐電影帶動
長和欠出售收益 中期少賺41% 派息減一成 EBITDA減13%
電盈中期虧損擴大至4.9億派息9.77仙 免費電視業務EBITDA升5%
恒指收市跌96點 下試250天線 北水流入增7.5倍 內地金融股上升