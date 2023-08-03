惠譽預計，美國政府未來3年財政將會惡化，債務不斷增加，以及治理水平受損，故下調美國信評。巴菲特表示，這些擔憂也有道理，他並不同意聯邦政府的一切做法，但這不足以改變他對美國國債和美元的看法。他強調美元是國際儲備貨幣，這是每人也知道的。

另一方面，對冲基金大佬阿克曼（Bill Ackman）透露，正沽空30年期美國國債，以對冲通脹持續高於3%對股市的影響，並認為這是贏面很高的押注。他表示，這些沽空交易是透過購買期權來操作，並非直接沽空債券。他預期美國通脹長遠可能處於3%，而非2%的目標水平，因此30年期美國國債或於短期內升至5.5厘。美國6月通脹處於3%，而30年期國債孳息率升穿4.2厘，是去年11月初以來最高。

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