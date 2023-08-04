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觀望非農數據 美債息升 倒掛收窄 道指跌66點

美國7月服務業擴張放緩，就業增長減慢，非農就業數據公布前，市場等待相關數據來判斷聯儲會下一步的行動方向。美債息上升，倒掛收窄，見至少3個月最窄，美股續跌。蘋果連續第三個季度收入下滑，iPhone銷售遜預期，收市後時段跌2%；亞馬遜營收展望強勁，收市後時段曾升10%。

道瓊斯工業平均指數收跌66點，跌幅0.19%，報35215點。標普500指數收跌11點，跌幅0.26%，報4501點。納斯達克綜合指數收跌13點，或0.1%，報13959點。

Caterpillar跌2.13%，報281.45美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累40點，而高盛升0.59%，報353.16元，貢獻道指13點。

科技股方面，蘋果收市報191.17元，跌0.73%，谷歌母公司Alphabet收市報128.45元，升0.05%，亞馬遜收市報128.91元，升0.54%，Facebook收市報313.19元，跌0.35%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.64%，報457點。德國DAX指數收跌0.8%，報15893點；法國CAC 40指數跌0.72%，報7260點；英國富時100指數收跌0.43%，報7529點。

納斯達克中國金龍指數收漲3.52%，報7636點。

美國2年期債息曾升最多0.95%，是7月27日後最大升幅。高見4.9228厘。收市報4.881厘，是8月1日後收市新高。

美國10年期債息曾升最多2.89%，是7月27日後最大升幅。高見4.1955厘，是2022年11月8日4.241厘後最高。收市報4.1751厘，是2022年11月7日後收市新高，當日報4.2135厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至69.583基點，是5月25日63.37基點後最窄。收市報70.803基點，是5月24日後收市最窄。連續8日收窄，累計34.287基點，對上一次連續8日是2021年2月8日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至122.161基點，是3月30日121.169基點後最窄。收報123.478基點，是3月29日後收市最窄。連續4日收窄，累計升25.456點，對上一次連升4日是5月29日。

道指曾跌最多0.45%，低見35122.32點，是7月20日35091.98點後最低。收市報35215.89點，是7月19日後收市新低，當日報35061.21點。連跌2日，累計跌414.79點，對上一次連跌2日是7月6日。

標指曾跌最多0.62%，低見4485.54點，是7月12日4463.23點後最低。收市報4501.89點，是7月12日後收市新低，當日報4472.16點。連跌3日，累計跌87.07點，對上一次連跌3日是7月7日。

納指曾跌最多0.66%，低見13881.35點，是7月12日13842.13點後最低。收市報13959.71點，是7月12日後收市新低，當日報13918.96點。連跌3日，累計跌386.31點，對上一次連跌3日是7月7日。

 

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