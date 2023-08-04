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港股ADR升249點 夜期高水277點 ＴＯＭ集團、美高梅中國等放榜

美股向下，港股ADR升249點或1.27%，報19669點，即月恒指夜期升259點，報277點，夜期高水277點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.79%，折合報348.33元；阿里巴巴（9988）升2.25%，折合報95.24元；美團（3690）升2.53%，折合報143.75元；匯控（0005）升1.77%，折合報64.01元；建行（0939）升0.45%，折合報4.35元。

道期現升0.107%；標期現升0.21%；納期現升0.32%。日本東證指數現跌0.32%；韓國KOSPI指數現升0.04%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0%。

VIX指數隔晚跌1.05%或0.17點，報15.92點。

紐油現升0.3%或0.25美元，報81.8美元；布油現升0.23%或0.2美元，報85.34美元；金價現升0.1%或2.01美元，報1936.07美元；LME 銅期貨隔晚升1.19%或101.5美元，報8611美元。美國10年期債息現升0.14%或0.0061厘，報4.1812厘。

今日焦點股份可留意：

5間公司最快今日公布業績，包括，美高梅中國（2282）、亞洲能源物流（0351）、卡賓（2030）、ＴＯＭ集團（2383）、山水水泥（0691）

小黃鴨德盈（2250）與沙特主權基金PIF合作，獲提供5年融資2.5億美元拓中東市場。

穆迪降碧桂園（2007）評級至「B1」，維持前景負面。

長和（0001）欠出售收益，中期少賺41%，派息減一成，EBITDA減13%。李澤鉅：料全年貨櫃吞吐量持平，無意減持Cenovus，伺機回購。

電盈（0008）：融資成本增加致中期虧損擴大，實際債務利率約3.9厘。

安莉芳（1388）盈喜料中期賺500萬元，全年續關低效能店舖。

BC科技（0863）獲批提升現有牌照，今起提供數字資產交易服務。

中國鐵塔（0788）：暫時未有考慮派中期息。

太古地產（1972）公布，太古廣場上半年零售額升近六成，惟太古廣場辦公室減租12%。

長實（1113）中期少賺兩成至103億元，中期息43仙。

電盈（0008）中期虧損擴大至4.9億派息9.77仙，免費電視業務EBITDA升5%。

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