moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開250點 10天線升穿100天線 長和跌2.5% 理想創上市新高

恒指今早高開250點或1.29%，報19671點，大市成交金額18億元；國指今早高開110點或1.66%，報6762點。恒生科技指數開市報4511點，升2.38%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為14.29%，下跌為1.69%，無升跌為84.01%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。長和（0001）、長實集團（1113）、恒隆地產（0101）拖累大市。

藍籌61隻升，4隻下跌，15隻無升跌。龍湖（0960）升7.67%，報20.5元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌2.59%，報45.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，0隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報143.7元，升6.29%；跌幅最大的是金蝶（0268）無成交，報13.58元。

恒指10天線(19572.28點)升穿100天線，指數亦重回其上。科指高於主要平均線。

5間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美高梅中國（2282）開市報10.96元，升0.74%。亞洲能源物流（0351）無成交，報0.155元。卡賓（2030）無成交，報0.85元。ＴＯＭ集團（2383）無成交，報0.81元。山水水泥（0691）無成交，報0.95元。

小黃鴨德盈（2250）與沙特主權基金PIF合作，獲提供5年融資2.5億美元拓中東市場。開市報1.62元，升14.89%。

穆迪降碧桂園（2007）評級至「B1」，維持前景負面。開市報1.54元，升6.21%。

長和（0001）欠出售收益，中期少賺41%，派息減一成，EBITDA減13%。李澤鉅：料全年貨櫃吞吐量持平，無意減持Cenovus，伺機回購。開市報45.1元，跌2.59%。

電盈（0008）：融資成本增加致中期虧損擴大，實際債務利率約3.9厘。開市報4元，升0.25%。

安莉芳（1388）盈喜料中期賺500萬元，全年續關低效能店舖。無成交，報0.47元。

BC科技（0863）獲批提升現有牌照，今起提供數字資產交易服務。開市報1.7元，升2.41%。

中國鐵塔（0788）：暫時未有考慮派中期息。開市報0.88元，無升跌。

太古地產（1972）公布，太古廣場上半年零售額升近六成，惟太古廣場辦公室減租12%。開市報19.06元，跌0.1%。

長實（1113）中期少賺兩成至103億元，中期息43仙。開市報42.8元，跌0.58%。

電盈（0008）中期虧損擴大至4.9億派息9.77仙，免費電視業務EBITDA升5%。開市報4元，升0.25%。

破頂股表現

破頂股包括，珍酒李渡（6979）創上市新高，見10.28元，開市報10.28元，升1.78%；華泰證券（6886）創52周高，見11.58元，開市報11.58元，升3.21%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，開市報0.51元，無升跌；綠景中國地產（0095）創52周高，見2.01元，開市報2.01元，升4.15%；彩星玩具（0869）創52周高，見0.95元，開市報0.95元，升4.4%；寶沙發展（1069）創52周高，見1.83元，開市報1.83元，升2.23%；國聯證券（1456）創52周高，見5.01元，開市報5.01元，升12.84%；國銀金租（1606）創52周高，見1.25元，開市報1.25元，升0.81%；HTSC（6886）創52周高，見11.58元，開市報11.58元，升3.21%；朗華國際集團（8026）創52周高，見0.65元，開市報0.65元，升8.33%。

破頂指數成份股包括，理想（2015）創上市新高，見180.7元，開市報180.7元，升3.32%。

破底股方面

創52周低，其中十隻包括，高陽科技（0818）低見0.57元，開市報0.57元，跌1.72%。

異動股

上升異動股，包括，生活概念（8056）開市報0.245元，升39.2%；小黃鴨德盈（2250）開市報1.62元，升14.89%；龍皇集團（8493）開市報0.088元，升14.29%；國聯證券（1456）創52周高，見5.01元，開市報5.01元，升12.84%；築友智造科技（0726）開市報0.222元，升11.56%；銀城國際（1902）開市報0.072元，升9.09%；香港食品投資（0060）開市報0.75元，升8.7%；港龍中國地產（6968）開市報0.44元，升8.64%；易還財務投資（8079）開市報0.064元，升8.47%；朗華國際集團（8026）創52周高，見0.65元，開市報0.65元，升8.33%。

下跌異動股，包括，中國投資開發（0204）開市報0.63元，跌10%；中國新消費集團（8275）開市報0.36元，跌8.86%；寶積資本（8168）開市報0.216元，跌4%；唐宮中國（1181）開市報0.52元，跌3.7%；康健國際醫療（3886）開市報0.3元，跌3.23%；VICON HOLDINGS（3878）開市報0.101元，跌2.88%；長和（0001）開市報45.1元，跌2.59%；紛美包裝（0468）開市報2.27元，跌2.58%；國農金融投資（8120）開市報0.128元，跌2.29%；招金礦業（1818）開市報10.42元，跌2.25%。

其他報道

蘋果收入下降 iPhone銷售遜預期 CFO料弱勢持續

英央行行長：利率在較長時期內保持限制性 通脹正下降

港股ADR升249點 夜期高水277點 ＴＯＭ集團、美高梅中國等業績

觀望非農數據 美債息升 倒掛收窄 道指跌66點

北水增持盈富 減持建行