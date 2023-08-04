恒指今早高開250點或1.29%，報19671點，大市成交金額18億元；國指今早高開110點或1.66%，報6762點。恒生科技指數開市報4511點，升2.38%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為14.29%，下跌為1.69%，無升跌為84.01%。