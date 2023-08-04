恒指今早高開250點或1.29%，報19671點，大市成交金額18億元；國指今早高開110點或1.66%，報6762點。恒生科技指數開市報4511點，升2.38%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為14.29%，下跌為1.69%，無升跌為84.01%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。長和（0001）、長實集團（1113）、恒隆地產（0101）拖累大市。
藍籌61隻升，4隻下跌，15隻無升跌。龍湖（0960）升7.67%，報20.5元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌2.59%，報45.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，0隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報143.7元，升6.29%；跌幅最大的是金蝶（0268）無成交，報13.58元。
恒指10天線(19572.28點)升穿100天線，指數亦重回其上。科指高於主要平均線。
5間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美高梅中國（2282）開市報10.96元，升0.74%。亞洲能源物流（0351）無成交，報0.155元。卡賓（2030）無成交，報0.85元。ＴＯＭ集團（2383）無成交，報0.81元。山水水泥（0691）無成交，報0.95元。
小黃鴨德盈（2250）與沙特主權基金PIF合作，獲提供5年融資2.5億美元拓中東市場。開市報1.62元，升14.89%。
穆迪降碧桂園（2007）評級至「B1」，維持前景負面。開市報1.54元，升6.21%。
長和（0001）欠出售收益，中期少賺41%，派息減一成，EBITDA減13%。李澤鉅：料全年貨櫃吞吐量持平，無意減持Cenovus，伺機回購。開市報45.1元，跌2.59%。
電盈（0008）：融資成本增加致中期虧損擴大，實際債務利率約3.9厘。開市報4元，升0.25%。
安莉芳（1388）盈喜料中期賺500萬元，全年續關低效能店舖。無成交，報0.47元。
BC科技（0863）獲批提升現有牌照，今起提供數字資產交易服務。開市報1.7元，升2.41%。
中國鐵塔（0788）：暫時未有考慮派中期息。開市報0.88元，無升跌。
太古地產（1972）公布，太古廣場上半年零售額升近六成，惟太古廣場辦公室減租12%。開市報19.06元，跌0.1%。
長實（1113）中期少賺兩成至103億元，中期息43仙。開市報42.8元，跌0.58%。
電盈（0008）中期虧損擴大至4.9億派息9.77仙，免費電視業務EBITDA升5%。開市報4元，升0.25%。
破頂股包括，珍酒李渡（6979）創上市新高，見10.28元，開市報10.28元，升1.78%；華泰證券（6886）創52周高，見11.58元，開市報11.58元，升3.21%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，開市報0.51元，無升跌；綠景中國地產（0095）創52周高，見2.01元，開市報2.01元，升4.15%；彩星玩具（0869）創52周高，見0.95元，開市報0.95元，升4.4%；寶沙發展（1069）創52周高，見1.83元，開市報1.83元，升2.23%；國聯證券（1456）創52周高，見5.01元，開市報5.01元，升12.84%；國銀金租（1606）創52周高，見1.25元，開市報1.25元，升0.81%；HTSC（6886）創52周高，見11.58元，開市報11.58元，升3.21%；朗華國際集團（8026）創52周高，見0.65元，開市報0.65元，升8.33%。
破頂指數成份股包括，理想（2015）創上市新高，見180.7元，開市報180.7元，升3.32%。
創52周低，其中十隻包括，高陽科技（0818）低見0.57元，開市報0.57元，跌1.72%。
異動股
上升異動股，包括，生活概念（8056）開市報0.245元，升39.2%；小黃鴨德盈（2250）開市報1.62元，升14.89%；龍皇集團（8493）開市報0.088元，升14.29%；國聯證券（1456）創52周高，見5.01元，開市報5.01元，升12.84%；築友智造科技（0726）開市報0.222元，升11.56%；銀城國際（1902）開市報0.072元，升9.09%；香港食品投資（0060）開市報0.75元，升8.7%；港龍中國地產（6968）開市報0.44元，升8.64%；易還財務投資（8079）開市報0.064元，升8.47%；朗華國際集團（8026）創52周高，見0.65元，開市報0.65元，升8.33%。
下跌異動股，包括，中國投資開發（0204）開市報0.63元，跌10%；中國新消費集團（8275）開市報0.36元，跌8.86%；寶積資本（8168）開市報0.216元，跌4%；唐宮中國（1181）開市報0.52元，跌3.7%；康健國際醫療（3886）開市報0.3元，跌3.23%；VICON HOLDINGS（3878）開市報0.101元，跌2.88%；長和（0001）開市報45.1元，跌2.59%；紛美包裝（0468）開市報2.27元，跌2.58%；國農金融投資（8120）開市報0.128元，跌2.29%；招金礦業（1818）開市報10.42元，跌2.25%。
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