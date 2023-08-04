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亞馬遜銷售額展望樂觀 支出增速大幅降低

亞馬遜（Amazon）公布第二季勝預期業績，支出大減，同時發表樂觀的第三季展望，股價在收市後時段曾升10%。

公司預期，第三季度銷售淨額為1380億至1430億美元（約10772億至11162億港元），分析師平均預期為1383億美元（約10795億港元）。公司預計經營利潤為55億至85億美元（約429億至663億港元），分析師平均預期為54.1億美元（約422億港元）。

公司在報告中稱，第二季度收入增長11%至1344億美元（約10491億港元），高於預期，主要由於電商業務表現強勁。雲服務(AWS)凈銷售額221.4億美元，按年增12%，好過預期的217.1億美元，上年同期增33%。與此同時，公司的季度支出增速至少為2012年以來最低。

自兩年前上任以來，亞馬遜會長兼行政總裁安迪·賈西（Andy Jassy）一直在以其獨特的方式影響公司。除了裁員數千人，他亦在收緊支出的同時繼續投資於亞馬遜的核心業務。

Insider Intelligence首席分析師Andrew Lipsman在業績發布後表示，亞馬遜電商業務的好轉對今年下半年而言是一個令人鼓舞的跡象，應該會推動營業收入增長。

亞馬遜財務總監Brian Olsavsky表示，來自獨立商家的產品佔網站總銷售的60%，為有史以來最高，有助於提升亞馬遜的賣家服務收入。

Lipsman指出，廣告業務在本季度表現尤為出色，下半年只會變得更加光明，亞馬遜會員日(Prime Day)和節假日將推動下半年表現向好。

中期業績顯示，賈西可以在提高銷售的同時削減支出。營業支出增長7.5%。銷售和營銷成本僅上漲了6.5%，而之前幾年的漲幅近35%。

對於近月，AWS銷售因企業對前景感到擔憂而放緩，因為對景氣感到擔憂的企業檢討雲端支出。Olsavsky稱，這種「成本優化」的情況仍在持續，但大企業正重新擁抱雲端，這對AWS今年春季和夏季有了提振作用。賈西在聲明中表示，「我們的AWS增長趨於穩定」。

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