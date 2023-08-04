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俄羅斯：已擺脫西方制裁危機 有賴愛國主義及人民歸屬感

外電報道，俄羅斯現已克服西方制裁造成的經濟低迷，西方國家已用盡制裁選項，俄羅斯現在處於經濟快速發展的時期。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在莫斯科地區的一個青年論壇上發表講話。他指，根據預測，西方對俄實施制裁後，俄羅斯應該「在經濟和社會上陷入深淵」，但這樣的情況並沒有發生，俄羅斯已經擺脫了危機。

他表示，按照今天的標準，俄羅斯快速發展的前景是良好的。他認為，俄羅斯能夠承受大規模制裁壓力並走出危機，主要是因為愛國主義和人民的歸屬感。

西方國家去年年初開始對俄羅斯實施了多輪制裁，制裁目標包括銀行業、政府債務、能源等行業。上周，俄總統普京表示，俄羅斯今年的GDP預計將增長2%以上，這一增長將完全彌補該國2022年經濟下滑的影響。

俄財長西盧安諾夫（Anton Siluanov）今年4月表示，西方國家，特別是歐盟，已經用盡可能傷害俄羅斯的制裁選擇。

 

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