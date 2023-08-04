港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌10.1點子至5.25958%，是7月27日後最低，當日報5.24988%。對上一次連跌2日是2023年7月24日，當日拆息報5.14107%。
港元現報7.8061元無升跌，曾貶值最多24點子，報7.8085元，是7月26日後最弱。今亦曾升值最多6點子，報7.8055元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌52.64點子至4.37429%；1星期HIBOR跌26.31點子至5.05191%；2星期HIBOR跌20.48點子至5.14083%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌5.3點子至5.34244%；6個月期HIBOR跌4.39點子至5.38619%；12個月期HIBOR跌1.35點子至5.51607%。
美元指數現報102.388貶值0.154點或0.15%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43162%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0017%，連續6日收窄，利差是2022年12月29日後最窄，當日差距為0.0068%。
對上一次連續6日收窄，是2023年6月14日，當日利差報-0.5712%。
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