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恒指半日升幅收窄至191點 北水轉流出52億 長和跌4% 聯通升3%

市場期望今早10時發改委聯同財政部、人行、稅務局舉行聞發布會，介紹「打好宏觀政策組合拳，推動經濟高質量發展」有關情况，會是期待已久的刺激經濟措施出台，恒指早段抽升逾400點或2.25%，創逾一周最大升幅，但隨著發布會舉行，恒指升幅收窄，三大指數半日以陰燭收市。

恒指今早高開250點，高位升436點，低位升86點，高低波幅350點。非必需消費品、金融、通訊服務股推動大市。上升股份比例為26.3%，下跌為22.34%，無升跌為51.34%。

恒指半日升191點或0.99%，報19612點，大市成交金額693億元；國指升94點或1.42%，報6746點。恒生科技指數收報4492點，升1.96%。

藍籌股成交金額254.83億元，佔大市成交36.77%；科指成份股成交金額141.92億元，佔大市成交20.47%；國指成份股成交金額212.5億元，佔大市成交30.66%。

24隻雙櫃台股，總成交0.74億元人民幣，相當於約0.81億港元，佔大市成交的0.12%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.58%，至112.94億元，佔大市成交16.28%。牛熊證成交金額47.62億元，減少3.83%；窩輪成交金額65.32億元，減少6.81%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。友邦（1299）、中國銀行（3988）、長和（0001）拖累大市。

藍籌56隻升，23隻下跌，1隻無升跌。聯通（0762）升3.68%，收報5.63元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌4.54%，收報44.2元，是跌幅最大的藍籌，

恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報144.9元，升7.17%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報4.64元，跌1.07%。

恒指10天線(19566.43點)升穿100天線(19536.73點)，半日企於其上。科指高於主要平均線。

北水南下合計淨流出52.28億元，終止連續3日流入。南水北上合計淨流入6.87億元人民幣，較上日增加26.5%，連續第2日流入，累計流入12.31億元。

5間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美高梅中國（2282）收報10.82元，跌0.55%。亞洲能源物流（0351）收報0.155元，無升跌。卡賓（2030）收報0.83元，跌2.35%。ＴＯＭ集團（2383）收報0.81元，無升跌。山水水泥（0691）收報0.95元，無升跌。

小黃鴨德盈（2250）與沙特主權基金PIF合作，獲提供5年融資2.5億美元拓中東市場。創52周高，見1.88元，收報1.58元，升12.06%。

穆迪降碧桂園（2007）評級至「B1」，維持前景負面。收報1.46元，升0.69%。

長和（0001）欠出售收益，中期少賺41%，派息減一成，EBITDA減13%。李澤鉅：料全年貨櫃吞吐量持平，無意減持Cenovus，伺機回購。收報44.2元，跌4.54%。

電盈（0008）：融資成本增加致中期虧損擴大，實際債務利率約3.9厘。收報3.92元，跌1.75%。

安莉芳（1388）盈喜料中期賺500萬元，全年續關低效能店舖。收報0.47元，無升跌。

BC科技（0863）獲批提升現有牌照，今起提供數字資產交易服務。收報2.05元，升23.49%。

中國鐵塔（0788）：暫時未有考慮派中期息。收報0.88元，無升跌。

太古地產（1972）公布，太古廣場上半年零售額升近六成，惟太古廣場辦公室減租12%。收報18.94元，跌0.73%。

長實（1113）中期少賺兩成至103億元，中期息43仙。收報43.55元，升1.16%。

電盈（0008）中期虧損擴大至4.9億派息9.77仙，免費電視業務EBITDA升5%。收報3.92元，跌1.75%。

破頂股表現

破頂股包括，嘉耀控股（1626）創上市新高，見4.9元，收報4.74元，升7.73%；力盟科技（2405）創上市新高，見5.54元，收報5.51元，升2.99%；珍酒李渡（6979）創上市新高，見10.46元，收報9.93元，跌1.68%；361度（1361）創52周高，見4.58元，收報4.58元，升2.69%；華泰證券（6886）創52周高，見11.9元，收報11.5元，升2.5%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.5元，跌1.96%；綠景中國地產（0095）創52周高，見2.08元，收報1.9元，跌1.55%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.37元，收報2.35元，無升跌；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.199元，收報0.196元，升10.11%；通天酒業（0389）創52周高，見0.145元，收報0.145元，升1.4%；彩星玩具（0869）創52周高，見0.96元，收報0.91元，無升跌；寶沙發展（1069）創52周高，見1.89元，收報1.79元，無升跌。

破頂指數成份股包括，理想（2015）創上市新高，見183元，收報178.8元，升2.23%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色生活（1965）低見1.18元，收報1.21元，跌6.92%；民生教育（1569）低見0.241元，收報0.241元，跌7.31%；華顯光電（0334）低見0.3元，收報0.31元，跌4.62%；中國智能健康（0348）低見0.048元，收報0.052元，無升跌；泛亞環保（0556）低見0.219元，收報0.22元，跌10.93%；神話世界（0582）低見0.068元，收報0.069元，跌2.82%；恒盛地產（0845）低見0.018元，收報0.019元，無升跌；天成控股（2110）低見0.044元，收報0.053元，跌8.62%；微泰醫療－Ｂ（2235）低見4.57元，收報4.8元，跌4%；百奧賽圖－Ｂ（2315）低見18.72元，收報19元，無升跌。

33隻股份創52周低，其中十隻包括，大同機械（0118）低見0.208元，收報0.208元，跌7.96%；龍記集團（0255）低見1.73元，收報1.73元，跌2.81%；蒙古能源（0276）低見0.66元，收報0.67元，跌1.47%；莊士中國（0298）低見0.192元，收報0.192元，跌2.04%；大中華金融（0431）低見0.105元，收報0.109元，跌4.39%；香港興業國際（0480）低見1.87元，收報1.9元，無升跌；數字王國（0547）低見0.21元，收報0.218元，升3.81%；普達特科技（0650）低見0.55元，收報0.56元，無升跌；CNT GROUP（0701）低見0.305元，收報0.305元，跌7.58%；水發興業能源（0750）低見0.485元，收報0.5元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中譽集團（0985）收報0.92元，升53.33%；植華集團（1842）收報0.17元，升26.87%；生活概念（8056）收報0.22元，升25%；世大控股（8003）收報0.495元，升23.75%；ＢＣ科技集團（0863）收報2.05元，升23.49%；榮暉控股（8213）收報0.395元，升19.7%；亨泰（0197）收報0.052元，升18.18%；貓眼娛樂（1896）收報10.18元，升17.28%；中木國際（1822）收報0.096元，升17.07%；中國金融國際（0721）收報0.035元，升16.67%。

下跌異動股，包括，恒益控股（1894）見52周低0.213元，收報0.22元，跌66.67%；十方控股（1831）見52周低0.094元，收報0.099元，跌22.66%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.054元，跌20.59%；智昇集團控股（8370）收報0.061元，跌18.67%；中安控股集團（8462）收報0.053元，跌18.46%；均安控股（1559）收報0.071元，跌18.39%；秀商時代控股（1849）收報0.182元，跌16.89%；環球大通集團（8063）收報0.055元，跌16.67%；萊蒙國際（3688）平上市低位0.63元，收報0.63元，跌14.86%；梅斯健康（2415）收報7.6元，跌14.7%；久泰邦達能源（2798）收報1.09元，跌14.17%。

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