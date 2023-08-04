市場期望今早10時發改委聯同財政部、人行、稅務局舉行聞發布會，介紹「打好宏觀政策組合拳，推動經濟高質量發展」有關情况，會是期待已久的刺激經濟措施出台，恒指早段抽升逾400點或2.25%，創逾一周最大升幅，但隨著發布會舉行，恒指升幅收窄，三大指數半日以陰燭收市。