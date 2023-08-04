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掌舵人姚振華被前員工追打 寶能：強烈譴責 欠薪的經營單元正全力解決

曾參與萬科（2202）爭奪戰的寶能系掌舵人姚振華，早前被拍攝到遭十多名欠薪的前員工追打。寶能集團就姚振華遭到暴力襲擊事件發布聲明，強烈譴責7月31日的暴力襲擊事件，並表示已採取相應法律行動以及必要措施，確保全體幹部員工的人身安全及企業正常經營。

寶能集團在聲明中表示，集團堅決履行企業主體責任，絕大部分經營單元均正常發薪，部分存在薪資緩發的經營單元正在全力解決，從未懈怠。

聲明又指出，集團資產扎實、底子厚實，產業方向與國家經濟需求高度匹配，各項業務正在蓄力深耕，經營持續向好，化解流動性困難不斷取得突破。

此前網上流傳一段片段，一名疑為寶能系掌舵人姚振華遭十多名欠薪的前員工追打，姚振華曾欲掙脫追擊，但仍被多次打至倒地，姚更疑似高喊「你們這是犯法！」有疑為前員工的人則回話說「你們欠錢兩年不犯法嗎？」最終姚振華由保安解圍，並攙扶進入一幢大樓內。

 

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